Атака на український супутник: розробники заперечують чутки

Українські інженери спростували інформацію про те, що в космос запустили застарілу модель супутника "Січ-2", і тому з ним поганий зв'язок

Супутник Січ – модернізований, запевняють інженери / Фото: КБ "Південне"

Конструкторське бюро "Південне" запевнило, що це суттєво модернізований апарат. Майже всі бортові системи є новими розробками.

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Вони були побудовані з використанням сучасного комплектування від провідних виробників супутникових компонентів, підкреслило бюро на своїй сторінці Facebook.

Конструктори пояснили, що жоден із 105 космічних апаратів, виведених 13 січня 2022 року в космос, не був запущений за прямим контрактом із власником космічного апарату.

Станом на травень 2021 року компанія ISILaunch стала єдиною, хто був спроможний забезпечити запуск Січ-2-30 у задекларовані терміни та у межах певного бюджету.

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Згадана у ЗМІ "пільгова вартість" пуску від SpaceX в 1 млн доларів включала лише вартість обсягу під обтічником та ваги корисного навантаження, зазначили в бюро.

"Твердження, що супутник можна було запустити у повній комплектації за 1 млн доларів – не відповідає дійсності", – наголосили інженери.

Літні випробування космічного апарату Січ-2-30 вже відновлено, запевнили вони. Раніше в конструкторському бюро нам розповіли, що зв'язок із супутником працює, але з перебоями через його розміщення стосовно Сонця.

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Інженери запевнили, що згодом вона стабілізується і працюватиме постійно. Тим не менш, сумнівні сайти розповсюджували негативну інформацію, зокрема, про те, що вартість запуску була завищена, і супутник був застарілим.

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