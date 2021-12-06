Люк і принцеса Леся: NASA поставило українську камеру на супутник, що летить в астероїд

На космічний корабель DART, запущений ракетою Falcon 9, встановили камеру Gecko від компанії українця Макса Полякова

На супутник від NASA поставили камеру українця / Фото: Wikipedia

Місія NASA, про яку йдеться, почалася 24 листопада 2021 року на ракеті SpaceX: агенство запустило супутник прямо в астероїд, щоб випробувати нову технологію захисту від них.

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DART оснащений продуктом Dragonfly Aerospace Gecko, високопродуктивним супутниковим формувачем зображень, пише сайт української компанії.

Космічний корабель DART запустили на борту ракети-носія SpaceX Falcon 9.

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На його супутник LICIACube поставили камеру нашої розробки, яку назвали Люк. Другий імідж-сканер від NASA як пасхального яйця носить ім'я принцеси Леї.

Місія DART полягає в тому, щоб перевірити захист Землі від великих астероїдів, перенаправляючи потенційно небезпечні космічні об'єкти за допомогою кінетичного удару.

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Основна мета – трохи змінити рух астероїдів і дозволити наземним телескопам точно вимірювати величину орбітального усунення.

Нагадаємо, раніше NASA показало майбутнє людства інших планетах.

Крім того, агентство попередило, що збирається закривати МКС максимум у 2030 році.