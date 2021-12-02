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Астронавти вперше вийшли у відкритий космос після російської стрілянини по супутнику

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 17:02
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Астронавти NASA, чий вихід раніше відмінили через загрозу за бортом, покинули межі МКС для ремонту антени
Астронавти NASA вибралися у відкритий космос відремонтувати антену
Астронавти NASA вибралися у відкритий космос відремонтувати антену / Фото: NASA

Том Маршберн та Кейла Беррон вийшли у відкритий космос із Міжнародної космічної станції, щоб відремонтувати несправність за бортом.

Астронавти вирушили туди 13:15 за Києвом, і повинні провести там 6,5 годин, повідомляє Twitter NASA. Агентство транслює роботу Тома та Кейли прямо у відкритому космосі.

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Для такої тривалої роботи вони переключили свої скафандри на живлення від батареї, пояснили у NASA.

Спочатку астронавти мали вийти в космос 30 листопада, але захід скасували через загрозу зіткнутися зі сміттям від розбитого супутника за бортом.

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Ремонт знадобився, оскільки одна з антен на МКС, що передає сигнали на Землю і назад, зокрема трансляції NASA, вийшла з ладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NASA планує вивести космічну станцію з експлуатації до 2030 року.

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Також агентство заявило, що вибухом старого супутника на орбіті Росія поставила МКС під загрозу на довгі роки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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