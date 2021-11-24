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NASA запустило космічний корабель прямо в астероїд

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
24 листопада, 10:51
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Космічний корабель Dart перевірить технологію, яка у майбутньому допоможе зупиняти небезпечні об'єкти на шляху до Землі
NASA тренується збивати астероїди у космосі
NASA тренується збивати астероїди у космосі

Після запуску зонда для вивчення астероїдів навколо Юпітера NASA запустило космічний корабель Dart, який спробує змінити швидкість та шлях об'єкту Dimorphos у космосі.

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Агенство перевірить, чи зможе в майбутньому нова технологія запобігти зіткненню величезної космічної скелі із Землею, пише BBC.

Вчені з'ясували, що астероїд розміром кілька сотень метрів у діаметрі може спричинити руйнування в масштабах цілого континенту.

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Ракета Falcon 9 із космічним кораблем Dart стартувала 24 листопада о 8:20 за Києвом з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

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Це перша спроба зупинити астероїд з метою навчитися захищати Землю, хоча цей конкретний об'єкт не становить загрози.

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Раніше, нагадаємо, ми писали про виявлення метеорита віком 4,6 мільярда років – вчені вивчили камінь, знайдений австралійцем у 2015 році.

Крім того, мешканка Канади дивом вижила восени 2021 року після того, як метеорит пробив її дах і приземлився на ліжко.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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