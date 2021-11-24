Космічний корабель Dart перевірить технологію, яка у майбутньому допоможе зупиняти небезпечні об'єкти на шляху до Землі

NASA тренується збивати астероїди у космосі

Після запуску зонда для вивчення астероїдів навколо Юпітера NASA запустило космічний корабель Dart, який спробує змінити швидкість та шлях об'єкту Dimorphos у космосі.

Читайте також: Малюнок 8-річної українки нанесуть на ракету, яку відправлять до космосу

Реклама

Агенство перевірить, чи зможе в майбутньому нова технологія запобігти зіткненню величезної космічної скелі із Землею, пише BBC.

Вчені з'ясували, що астероїд розміром кілька сотень метрів у діаметрі може спричинити руйнування в масштабах цілого континенту.

Реклама

Ракета Falcon 9 із космічним кораблем Dart стартувала 24 листопада о 8:20 за Києвом з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Читайте також: Перший контакт? Астрономи засікли невідомий радіосигнал із центру Галактики

Це перша спроба зупинити астероїд з метою навчитися захищати Землю, хоча цей конкретний об'єкт не становить загрози.

Реклама

Раніше, нагадаємо, ми писали про виявлення метеорита віком 4,6 мільярда років – вчені вивчили камінь, знайдений австралійцем у 2015 році.

Крім того, мешканка Канади дивом вижила восени 2021 року після того, як метеорит пробив її дах і приземлився на ліжко.