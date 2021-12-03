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Іржа та сяюче Сонце: Curiosity зняв приголомшливе фото краєвиду на Марсі

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
3 грудня, 13:39
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Марсохід NASA Curiosity, робот-дослідник Червоної планети, зробив нове селфі в оточенні великої кам'янистої місцевості на Марсі
Марсохід зробив нове селфі на Червоній планеті
Марсохід зробив нове селфі на Червоній планеті / Фото: NASA, Pixabay

NASA показало останнє фото з марсоходу Curiosity, демонструючи прекрасний краєвид з сонцем, сяючим у небі.

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Останнє 360-градусне селфі робот-дослідник зробив 20 листопада: це панорама, що складається з 81 окремого зображення, пошитих разом, пише NASA

Нове селфі показує приголомшливий краєвид Марса
Нове селфі показує приголомшливий краєвид Марса / Фото: NASA

На зображенні добре виділяється червоний колір іржі поверхні Марса, а також різноманітний ландшафт Червоної планети.

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Такий знімок було зроблено тепловізором Mars Hand Lens Imager, розташованим на кінці маніпулятора марсохода.

На знімку добре видно іржу поверхні Марса
На знімку добре видно іржу поверхні Марса / Фото: NASA

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На фотографії також відображений вигляд на гору Шарп висотою 5,5 км, яку Curiosity перетинає з 2014 року у пошуках ознак вимерлого життя на Червоній планеті.

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Раніше марсохід знімав гору Рафаеля Наварро та фронтон Грінхью, а тепер прямує до вузького проходу Марія Гордон Нотч.

Нагадаємо, раніше NASA показало майбутнє людства на інших планетах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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