Іржа та сяюче Сонце: Curiosity зняв приголомшливе фото краєвиду на Марсі

NASA показало останнє фото з марсоходу Curiosity, демонструючи прекрасний краєвид з сонцем, сяючим у небі.
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Останнє 360-градусне селфі робот-дослідник зробив 20 листопада: це панорама, що складається з 81 окремого зображення, пошитих разом, пише NASA
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На зображенні добре виділяється червоний колір іржі поверхні Марса, а також різноманітний ландшафт Червоної планети.
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Такий знімок було зроблено тепловізором Mars Hand Lens Imager, розташованим на кінці маніпулятора марсохода.
На фотографії також відображений вигляд на гору Шарп висотою 5,5 км, яку Curiosity перетинає з 2014 року у пошуках ознак вимерлого життя на Червоній планеті.
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Раніше марсохід знімав гору Рафаеля Наварро та фронтон Грінхью, а тепер прямує до вузького проходу Марія Гордон Нотч.
Нагадаємо, раніше NASA показало майбутнє людства на інших планетах.