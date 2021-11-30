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СЬОГОДНІ Техно

Крижаний місяць і байдарка на Титані: NASA показало майбутнє людства

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 15:19
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У відео парашутист стрибає до суперземлі, сім'я спостерігає за крижаним місяцем Енцеладою, а байдарка сплавляється озерами Титану
NASA зняло ролик про космічне майбутнє людства
NASA зняло ролик про космічне майбутнє людства / Фото: NASA

Космічне агентство NASA проаналізувало свої реальні місії, і в новому ролику показало, що чекає на людей на інших планетах.

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Анімовані футуристичні пригоди людей обіцяють цікаві туристичні польоти Сонячною системою та подорожі екзопланетами.

Натхненний серією туристичних плакатів, створених Лабораторією реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії, їх втілив у ролик режисер Кріс Сміт.

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Він використовував зелені екрани та комп'ютерну графіку для створення цих сцен.

"Наші роботи-дослідники подорожували нашою Сонячною системою, але єдине місце за межами Землі, де були люди, – це Місяць", – визнають автори ролика.

Водночас саме Місяць стане наступним, куди вирушать астронавти, далі буде Марс.

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Окрім найближчих планів на планети, агентство мріє про подорожі до більш далеких світів і намалювало, якими вони можуть бути.

"У цьому відео показано фантастичні, вигадані пригоди у реальних місцях, які ми вивчали", – пояснили автори ролика.

У відео NASA, наприклад парашутист стрибає до величезної суперземлі HD 40307 g (Сузір'я Живописця).

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В інших кадрах сім'я у космічному кораблі спостерігає, як крижаний місяць Енцелад (супутник Титану) викидає водяні гейзери, а байдарочник сплавляється вниз озерами Титану.

Окремо агенція зняла ролик про те, як робили відеоролик про майбутнє.

NASA має намір відправити астронавтів на Місяць 2020-х роках. На Марс місія агентства полетить, за ідеєю, не раніше 2035 року.

Ілон Маск погрожував польотами Space X на Червону планету вже цього десятиліття. І навіть якщо його плани здаються нереалістичними, Китай зібрався відправляти своїх астронавтів вже 2033.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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