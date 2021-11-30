Крижаний місяць і байдарка на Титані: NASA показало майбутнє людства

Космічне агентство NASA проаналізувало свої реальні місії, і в новому ролику показало, що чекає на людей на інших планетах.
Читайте також: Від NASA та SpaceX вимагають забезпечити астронавтам секс у космосі
Анімовані футуристичні пригоди людей обіцяють цікаві туристичні польоти Сонячною системою та подорожі екзопланетами.
Далі по темі
Натхненний серією туристичних плакатів, створених Лабораторією реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії, їх втілив у ролик режисер Кріс Сміт.
Читайте також: Радіація та тиск: що трапиться з тілами перших колоністів Марса
Він використовував зелені екрани та комп'ютерну графіку для створення цих сцен.
"Наші роботи-дослідники подорожували нашою Сонячною системою, але єдине місце за межами Землі, де були люди, – це Місяць", – визнають автори ролика.
Водночас саме Місяць стане наступним, куди вирушать астронавти, далі буде Марс.
Окрім найближчих планів на планети, агентство мріє про подорожі до більш далеких світів і намалювало, якими вони можуть бути.
"У цьому відео показано фантастичні, вигадані пригоди у реальних місцях, які ми вивчали", – пояснили автори ролика.
У відео NASA, наприклад парашутист стрибає до величезної суперземлі HD 40307 g (Сузір'я Живописця).
Читайте також: Мешканка Карібов виграла у лотерею квитки в космос за 1 млн доларів
В інших кадрах сім'я у космічному кораблі спостерігає, як крижаний місяць Енцелад (супутник Титану) викидає водяні гейзери, а байдарочник сплавляється вниз озерами Титану.
Окремо агенція зняла ролик про те, як робили відеоролик про майбутнє.
NASA має намір відправити астронавтів на Місяць 2020-х роках. На Марс місія агентства полетить, за ідеєю, не раніше 2035 року.
Ілон Маск погрожував польотами Space X на Червону планету вже цього десятиліття. І навіть якщо його плани здаються нереалістичними, Китай зібрався відправляти своїх астронавтів вже 2033.