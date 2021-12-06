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Перець чилі на орбіті побив два рекорди: астронавти знову влаштували ніч тако

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
6 грудня, 16:51
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Експеримент NASA побив рекорд з годування астронавтів урожаєм у космосі та паралельно став найтривалішим із проведених на МКС
Астронавти знову влаштували ніч тако на орбіті
Астронавти знову влаштували ніч тако на орбіті

Астронавти вдруге виростили перець чилі в космосі, його використали в тако з яловичиною та овочами фахіту. Вони вже влаштовували вечірку з тако на честь першого врожаю перцю на орбіті .

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Група з рослинництва в NASA не очікувала на досягнення відразу двох рекордів, каже головний дослідник експерименту Метт Ромейн, пише Insider.

Астронавтка Кайла Беррон також опублікувала Facebook та Instagram фото перцю, написавши про ніч тако на МКС.

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Збір урожаю перцю чилі трохи затримався порівняно із земними випробуваннями. Насіння в центрі експерименту Plant Habitat-04 росло протягом чотири місяці.

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Попередній найтриваліший експеримент проводився у 2016 році, коли "квіти циннії" вирощували протягом 90 днів.

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Наступний урожай, який планують виростити в космосі, включатиме карликові помідори та нові види листової зелені.

Нагадаємо, раніше уламок старої американської ракети мало не врізався в МКС .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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