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Люк и принцесса Леся: NASA поставило украинскую камеру на летящий в астероид спутник

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
6 декабря, 18:13
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На космический корабль DART, запущенный с помощью ракеты Falcon 9, установили камеру Gecko от компании украинца Макса Полякова
На спутник от NASA поставили камеру украинца
На спутник от NASA поставили камеру украинца / Фото: Wikipedia

Миссия NASA, о которой идет речь, началась 24 ноября 2021 года на ракете SpaceX: агенство запустило спутник прямиком в астероид, чтобы испытать новую технологию защиты от них.

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DART оснащен продуктом Dragonfly Aerospace Gecko, высокопроизводительным спутниковым формирователем изображений, сообщает сайт украинской компании.

Космический корабль DART запустили на борту ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

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На его спутник LICIACube поставили камеру нашей разработки, которую назвали Люк. Второй имидж сканер от NASA в виде пасхального яйца носит имя принцессы Леи.

Миссия DART состоит в том, чтобы проверить защиту Земли от крупных астероидов, перенаправляя потенциально опасные космические объекты с помощью кинетического удара.

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Основная цель – немного изменить движение астероидов и позволить наземным телескопам точно измерять величину орбитального смещения.

Напомним, ранее NASA показало будущее человечества на других планетах.

Кроме того, агентство предупредило, что собирается закрывать МКС максимум в 2030 году.

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Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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