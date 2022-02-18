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На Марсі знайшли загадковий черпак: чи він може бути артефактом інопланетян

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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18 лютого, 12:05
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Марсохід Curiosity, який досліджує марсіанський кратер Гейла, надіслав цікавий знімок дивного об'єкта на Червоній планеті
На Марсі знайшли дивний черпак
На Марсі знайшли дивний черпак / Фото: NASA

Як завжди, може виявитися, що це черговий камінь, яким раніше виявилася "таємнича хатина" на Місяці, проте форма об'єкта все ж таки дуже цікава.

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Знятий марсоходом предмет, що нагадує великий "черпак", має химерні округлі форми, наче його спеціально полірували. Фото об'єкту розмістили на сайті NASA.

Звичайно, навряд чи це об'єкт штучного походження, але для такої форми його мала тисячі років полірувати вода або сильний вітер.

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Якщо згадати містифікацію з таємничим кубом або хижкою на Місяці, це також може бути обман оптичних приладів, адже в результаті камінь на супутнику Землі виявився зовсім не тієї форми? як показував знімок.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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