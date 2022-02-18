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На Марсе нашли загадочный черпак: может ли он быть артефактом инопланетян

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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18 февраля, 12:05
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Марсоход Curiosity, который исследует марсианский кратер Гейла, прислал интересный снимок странного объекта на Красной планете
На Марсе нашли странный черпак
На Марсе нашли странный черпак / Фото: NASA

Как всегда, может оказаться, что это очередной камень, которым ранее оказалась "таинственная хижина" на Луне, однако форма объекта все же очень интересна.

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Снятый марсоходом предмет, напоминающий большой "черпак", имеет причудливые округлые формы, словно его специально полировали. Фото объекта разместили на сайте NASA.

Конечно, вряд ли это объект искусственного происхождения, но для такой формы его должна была тысячи лет полировать вода или сильный ветер.

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Если вспомнить мистификацию с таинственным кубом или хижиной на Луне, это также может быть обман оптических приборов, ведь в итоге камень на спутнике Земли оказался вовсе не той формы, как показывал снимок.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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