На Марсі виявили людське обличчя – це близнюк старого з Землі

Вивчення фотографій інших планет іноді призводить до несподіваних відкриттів. На свіжих фото з Марса знайшли незвичайну скелю

На Марсі знайшли людське обличчя / Фото: Колаж: Сьогодні

Марсохід NASA Curiosity зробив фото скелі на Марсі, що нагадує людське обличчя. А перед цим на Місяці виявили таємну хатину.

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Знахідку виявив вчений Центру космічних польотів NASA Скот Гузевич. Він помітив, що скеля у профіль нагадує людське обличчя з важким лобом, довгим носом, губами та підборіддям.

Скеля з обличчям людини на Марсі. Фото: NASA

Вчений дав скелі-міметоліту прізвисько "Старий марсіанин у горах" за аналогією з практично її близнюком на нашій планеті – стрімчаком "Старий-гора".

Стрімчак з людським обличчям знаходився на горі Каннон у штаті Нью-Гемпшир, США. Він обвалився у 2003 році.

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"Старий-Гора" за кілька днів до обвалення у 2003 році. Фото: Wikipedia

Міметолітом називають камені та скелі, що нагадують живу форму в природі – найчастіше це обличчя людини чи тварини.

Вчені сходяться на думці, що це не рукотворний об'єкт марсіан, а лише результат гри світла та тіні, а також правильного ракурсу зйомки. Так що перший контакт поки що скасовується.

Curiosity досліджує склад скелі, щоб краще дізнатися історію його походження, пише cnet.com.

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Раніше ми писали, що NASA запустило гелікоптер на Марсі: скільки він пролетів і які були проблеми. Космічне агентство NASA провело в рамках дослідницької місії вже 17-й запуск на Червоній планеті гелікоптера Ingenuity.