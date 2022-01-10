Таємниця хатини на Місяці розгадана: вона виявилася каменем-кроликом

Розмите зображення, яке космічна програма Китаю в листопаді 2021 назвала "загадковою хижкою", було результатом гри світла та тіні під певним кутом камери місяцехода.
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Хоча поблизу виявилося, що це просто камінь, скеля чимось нагадує кролика, а один із каменів перед нею трохи схожий на моркву, зауважили спостерігачі, пише The New York Times.
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Оновлене зображення об'єкта, який раніше вважали якщо не хижиною, то місячним кубом, було опубліковано Національним космічним управлінням Китаю.
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Зорові ілюзії поширені в історії освоєння космосу: наприклад, місяцехід NASA у 2004 році помітив "кролячі вуха", а скеля на Марсі виявилася схожою на людське обличчя.
Контекст
- Раніше ми писали, що марсохід Curiosity зняв приголомшливе фото краєвиду на Червоній планеті.
- Тим часом Amazon відправить портативну колонку Alexa у космос, щоб вона допомагала астронавтам літати на Місяць і назад.