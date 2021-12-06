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На зворотному боці Місяця виявили "таємничу хатину"

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
6 грудня, 16:19
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Китайський місяцехід Юйту-2 знайшов на поверхні незвичайний об'єкт у формі куба і планує вивчити його детальніше
Китайський місяцехід виявив на Місяці дивний куб
Китайський місяцехід виявив на Місяці дивний куб / Фото: Wikipedia

Виявлений на Місяці об'єкт знаходиться приблизно у 80 метрах від поточного розташування місяцехода та поруч із великим, але молодим ударним кратером.

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Зображення було опубліковано в щоденнику Yutu-2, опублікованому Національним космічним управлінням Китаю (CNSA), пише Digital Trends .

На зворотному боці Місяця виявили незвичайний об'єкт
На зворотному боці Місяця виявили незвичайний об'єкт / Фото: CNSA

Китайський місяцехід зараз досліджує зворотний бік Місяця.

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Дивна деталь кубічної форми навряд чи є ознакою позаземного життя, але цікава, пише журналіст. Ендрю Джонс, який першим звернув увагу на форму об'єкта.

Неофіційно куб назвали "таємничою хижкою". Незабаром місяцехід відвідає об'єкт, щоб зробити більше знімків, але це триватиме приблизно два-три місяці.

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На думку дослідників, цей об'єкт є величезним валуном, який упав на поверхню супутника із космосу.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли унікальну планету, на якій рік триває 8 годин.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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