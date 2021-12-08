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NASA запустило гелікоптер на Марсі: скільки він пролетів і які були проблеми

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
8 грудня, 13:24
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Космічне агентство NASA провело в рамках дослідницької місії вже 17-й запуск на Червоній планеті гелікоптера Ingenuity
NASA випробувало вертоліт на Марсі вже 17 раз
NASA випробувало вертоліт на Марсі вже 17 раз / Фото: Wikipedia, NASA

Цього разу після успішного прольоту у північно-східному напрямку радіозв'язок між вертольотом Ingenuity та марсоходом Perseverence був порушений на певний час.

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Пізніше марсохід отримав телеметрію, яка свідчила про те, що з гелікоптером все добре, зазначає NASA у Twitter.

Останній, 17-й політ, тривав 117 секунд на висоті 10 метрів над поверхнею Марса. Усього вертоліт подолав 187 метрів.

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Зв'язок був втрачений на 15 хвилин, після цього марсохід отримав кілька пакетів даних від Ingenuity, що вказують на справність бортової електроніки та акумулятора.

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Втрата зв'язку, як припускає NASA, була спричинена складною конфігурацією радіозв'язку під час посадки.

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Агенство вважає, що загалом політ пройшов успішно. Наступне випробування пройде у найближчі два тижні.

Нагадаємо, раніше марсохід Curiosity зняв приголомшливе фото краєвиду на Червоній планеті.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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