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Марсохід змусив Марс зробити здивоване обличчя

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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2 лютого, 16:30
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Марсохід Perseverance повернувся до роботи після операції з видалення каменю, що застряг у пристрої для відбору проб, і відразу ж порадував фанатів Червоної планети
Марсохід зробив кумедне фото на Марсі
Марсохід зробив кумедне фото на Марсі / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Марсохід зробив повторний паркан тієї самої проби породи на скелі Іссол і випадково став творцем смішного марсіанського обличчя.

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"Цей камінь виглядав здивованим, що я повертаюся! На щастя, я зміг зібрати ще один зразок, щоб замінити той, який я викинув раніше.

Це може бути одна з найстаріших порід, які я пробую, тому це може допомогти нам зрозуміти історію цього місця", – повідомив Twitter марсохода.

Що робить Perseverance на Марсі

Марсохід вивчає Червону планету і доставить найцікавіші породи на Землю приблизно через десять років, якщо не станеться форс-мажору.

Perseverance, що перекладається з англійської як "наполегливість", є головним елементом місії NASA "Марс-2020" вартістю 2,7 мільярда доларів, пише Wikipedia.

Марсоход Perseverance
Марсоход Perseverance / Фото: Wikipedia

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Perseverance змодельований за зразком свого попередника марсоходу Curiosity (тільки трохи важчий), який приземлився на Червоній планеті у серпні 2012 року і продовжує працювати досі.

Наш герой приземлився на Марс 18 лютого 2021 року. Його місцем дислокації став 45-кілометровий Кратер Джезеро.

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