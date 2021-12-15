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Життя на Червоній планеті: найбільший парашут для Марса пройшов випробування

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
15 грудня, 14:30
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Найбільший парашут, встановлений для польоту на Марсі, успішно перевірили на падіння з великої висоти
На Марсі спробують пошукати життя ще раз – у 2023 році
На Марсі спробують пошукати життя ще раз – у 2023 році / Фото: ESA

Ці випробування є важливою основою, щоб підготувати місію ExoMars для пошуку слідів життя на Червоній планеті до запуску 2022 року.

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Падіння моделювали в Орегоні 21 листопада та 3 грудня, у 2023 році марсохід ExoMars Rosalind Franklin і посадковий модуль Kazachok повинні потрапити на поверхню Марса, пише ESA .

Після дев'яти місяців міжпланетного рейсу апарат із марсоходом та платформою буде випущений у марсіанську атмосферу зі швидкістю 21 тис. км на годину.

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Для уповільнення потрібен термозахисний екран, два основних парашути та ретро-ракетна силова установка, що спрацьовує за 30 секунд до приземлення.

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Місія ExoMars буде запущена на ракеті Протон-М з космодрому Байконур у Казахстані, у період з 20 вересня по 1 жовтня 2022 року.

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Після безпечної посадки в червні 2023 року марсохід вибере цікаві ділянки для буріння під поверхнею для пошуку слідів життя у них.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Венеру відправлять зонд для пошуку життя у її хмарах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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