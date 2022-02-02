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Марсоход заставил Марс сделать удивленное лицо

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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2 февраля, 16:30
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Марсоход Perseverance вернулся к работе после операции по удалению камня, застрявшего в устройстве для отбора проб, и сразу же повеселил фанатов Красной планеты
Марсоход сделал забавное фото на Марсе
Марсоход сделал забавное фото на Марсе / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Марсоход сделал повторный забор той самой пробы породы на скале Иссол и случайно стал творцом забавного марсианского лица.

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"Этот камень выглядел удивленным, что я возвращаюсь! К счастью, я смог собрать здесь еще один образец, чтобы заменить тот, который я выбросил ранее.

Это может быть одна из самых старых пород, которые я пробую, так что это может помочь нам понять историю этого места", – сообщил Twitter марсохода.

Что делает Perseverance на Марсе

Марсоход изучает Красную планету и доставит самые интересные породы на Землю примерно через десять лет, если не случится форс-мажора.

Perseverance, что переводится с английского как "настойчивость", является главным элементом миссии NASA "Марс-2020" стоимостью 2,7 миллиарда долларов, пишет Wikipedia.

Марсоход Perseverance
Марсоход Perseverance / Фото: Wikipedia

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Perseverance смоделирован по образцу своего предшественника марсохода Curiosity (только немного тяжелее), который приземлился на Красной планете в августе 2012 года и продолжает работать по сей день.

Наш герой приземлился на Марс 18 февраля 2021 года. Его местом дислокации стал 45-километровый Кратер Джезеро.

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Александр Трикиша
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