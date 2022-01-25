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Подавився і виплюнув камінь: марсохід провів унікальну операцію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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25 січня, 13:09
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Марсохід Perseverance нарешті позбавився каменю, який блокував його пристрій для відбору проб з Червоної планети з кінця грудня.
Perseverance позбувся породи, що застрягла
Perseverance позбувся породи, що застрягла / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Процедура виявилася унікальною, але досить простою. Вона полягала в тому, щоб направити бур із забитою пробіркою на землю і обертати його на високій швидкості, доки каміння не випаде.

NASA навіть вдалося зафіксувати момент, коли марсохід виплюнув гальку. На відео в Twitter видно, як обертається свердло марсохода, а потім на землю падає шматок каменю.

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Процедура очищення відбувалася у два етапи: першу частину зразка було видалено 15 січня, а решта вийшла після деяких додаткових зусиль у четвер 20 січня.

Що робить Perseverance на Марсі

Марсохід вивчає Червону планету і доставить найцікавіші породи на Землю приблизно через десять років, якщо не станеться форс-мажору.

Perseverance, що перекладається з англійської як "наполегливість", є головним елементом міс NASA "Марс-2020" вартістю 2,7 мільярда доларів, пише Wikipedia.

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Марсохід Perseverance. Фото: Wikipedia

Perseverance змодельований на зразок свого попередника марсохода Curiosity (тільки трохи важчий), який приземлився на Червоній планеті у серпні 2012 року і продовжує працювати досі.

Наш герой приземлився на Марс 18 лютого 2021 року. Його місцем дислокації став 45-кілометровий Кратер Джезеро.

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Олександр Трикіша
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Олександра Захарова

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