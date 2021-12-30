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Сотні тисяч знімків та вертоліт: найкращі моменти 2021 року на Марсі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
30 грудня, 16:25
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З моменту приземлення марсоходу NASA Perseverance на Марсі він зробив понад 100 тисяч знімків, а вертоліт Ingenuity Mars Helicopter здійснив 18 польотів
NASA нагадала, як минув рік на Марсі
NASA нагадала, як минув рік на Марсі / Фото: NASA

Крім того, марсохід проїхав 2,9 км, ніж встановив рекорд найтривалішої поїздки за добу на Червоній планеті.

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Також за 10 місяців він зібрав шість зразків марсіанської породи та атмосфери, повідомляє NASA.

У результаті вони будуть доставлені Землю для подальшого вивчення. Тим часом вертоліт Ingenuity довів, що керований політ із двигуном можливий у тонкій атмосфера Марса.

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Як ми вже згадували 1,8-кілограмовий гелікоптер здійснив 18 польотів, та продовжить їх робити у 2022 році.

У новому відео голова місії з наземних операцій Perseverance у Південній Каліфорнії Джессіка Семюелс згадує рік, наповнений революційними відкриттями.

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Наступним етапом місії Perseverance стане дослідження дельти, що утворилася в кратері Джезеро мільярди років тому.

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Дельта складається з відкладень, які давня річка внесла в озеро, яке колись існувало в кратері.

Нагадаємо, ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак давнього мікробного життя.

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Ми також писали раніше, що Марсохід NASA Perseverance виявив органіку в гірських породах на дні кратера Єзеро.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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