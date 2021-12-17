Сліди життя на Марсі: на Червоній планеті знайшли органіку

Насправді це ще не доказ того, що на Марсі існувало життя, але шанс прояснити це питання значно зріс.
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Зразки будуть доставлені на Землю у 2031 році , після чого вчені зможуть додатково досліджувати, пише Space.
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Органічні речовини можна виробляти як біологічними, так і небіологічними способами, але геологічні породи з Марса можуть призвести до наукових проривів та відкриттів.
Марсохід Perseverance має дві основні цілі: пошук ознак стародавнього життя та збирання матеріалу для відправки його на Землю.
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Останні знайдені породи – не єдина знахідка органіки: Марсохід Curiosity також виявив такі речовини на своєму посадковому майданчику в кратері Гейла.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск розповів журналістам, як саме бачить колонізацію Марса .