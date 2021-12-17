Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Техно

Сліди життя на Марсі: на Червоній планеті знайшли органіку

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
17 грудня, 13:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марсохід NASA Perseverance виявив вуглецевмісні речовини в гірських породах на дні кратера Єзеро
Органіку з Марса доставлять на Землю за 10 років
Органіку з Марса доставлять на Землю за 10 років / Фото: NASA, Pixabay

Насправді це ще не доказ того, що на Марсі існувало життя, але шанс прояснити це питання значно зріс.

Читайте також: Води не менше 40%: на Марсі знайшли величезні запаси льоду

Реклама

Зразки будуть доставлені на Землю у 2031 році , після чого вчені зможуть додатково досліджувати, пише Space.

Органічні речовини можна виробляти як біологічними, так і небіологічними способами, але геологічні породи з Марса можуть призвести до наукових проривів та відкриттів.

Реклама

Марсохід Perseverance має дві основні цілі: пошук ознак стародавнього життя та збирання матеріалу для відправки його на Землю.

Читайте також: Життя на Червоній планеті: найбільший парашут для Марса пройшов випробування

Останні знайдені породи – не єдина знахідка органіки: Марсохід Curiosity також виявив такі речовини на своєму посадковому майданчику в кратері Гейла.

Реклама

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розповів журналістам, як саме бачить колонізацію Марса .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти