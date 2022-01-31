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Космическая правда: слетал в космос раньше Гагарина, а его все предали – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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31 января, 06:30
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31 января 1961 года с мыса Канаверал стартовал корабль "Меркурий-Редстоун-2", унося ввысь шимпанзе Хэма, которого на Земле подстерегал незаслуженный "строгий режим"
Американцы отправили в космос шимпанзе
Американцы отправили в космос шимпанзе / Фото: Коллаж: Сегодня

Конец 50-х прошлого века – пик космической гонки США – СССР. Выживет ли на орбите человек?! Дать ответ на этот вопрос ученые "приговорили" животных.

Читайте также: Ради всего человечества: астронавты сгорели заживо, чтобы мы добрались до Луны

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В последний день января 1961 года с мыса Канаверал стартовал "Меркурий-Редстоун-2" с шимпанзе Хэмом на борту. Но до этого шла долгая подготовка.

Обезьян воспитывали электротоком

Изначально для "воспитания" зоо-астронавтов отобрали 40 животных (все – шимпанзе). Уроки для обезьян заключались в следующем:

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  • пребывание в закрытом пространстве,
  • переносимость перегрузок и высоких температур,
  • способность по команде нажимать рычаги и "втыкать" кнопки,
  • реакция на звук и цвет,
  • умение ввести себе физиологический раствор внутривенно (путем нажатия на рукоятку).

За каждое правильное решение животным давали "вкусняшку", за ошибку – легкий удар тока по ступням.

В результате сито отбора прошло шестеро. Причем заметно выделялся примат по кличке Хэм – подопечный известного психолога, нейробиолога и основоположника поведенческой фармакологии Джозефа Брэди. Именно его "любимчик" и стал первым американским астронавтом.

Никогда не видела такого ужаса на физиономии шимпанзе

Полет длился 16.39 минуты. И, о радость: примат вернулся живым. Хотя в кабине "Меркурия" упало давление, и Хэм не задохнулся лишь потому, что был в скафандре.

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Но назвать его жизнь безмятежной язык не повернется. Британский приматолог Джейн Гудолл сразу после приводнения спускаемой капсулы заявила: "Я никогда прежде не видела такого ужаса на физиономии шимпанзе!"

Стрессовал Хэм и когда его беспокоили журналисты, киношники-документалисты – иногда даже на них бросался.

Спустя время, когда ажиотаж упал, Хэму дали вольную. Хотя содержание в зоопарке, где он провел 17 лет в полном одиночестве, логичнее назвать "строгим режимом". Дальше его путь пролег в аналогичный приют в Северной Каролине. Где, правда, он уже имел возможность общаться с сородичами. И они его сразу приняли.

Умер Хэм 19 января 1983-го, прожив 26 лет – вдвое меньше, чем отведено природой.

Возникла идея сделать из "парня" чучело и выставить на всеобщее обозрение. Помешало возмущение общественности. В конце концов, скелет Хэма отправили на хранение в Национальный музей здравоохранения и медицины, а остальные части похоронили у фасада Музея космической истории в Аламогордо (Нью-Мексико).

Джозеф Брэди – предатель?

Ученый, создавший "первого астронавта США", в дальнейшем специализировался по проблемам длительного проживания людей в замкнутых пространствах, возглавлял Общество поведенческой медицины. Умер через 28 лет после "воспитанника" (2011).

И ни разу не поднял голос, как и его коллеги "по цеху", в поддержку выброшенного "на свалку истории" Хэма. Не пришло это в голову и Джейн Гудолл, видевшей в глазах шимпанзе невыносимый ужас.

Иными словами, от "первого астронавта США" отвернулись все. Такова она – человеческая благодарность…

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Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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