Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 💥 Телефонні терористи 😷 Новий спалах COVID-19 💼 Суд над Порошенком
СЬОГОДНІ Техно

Кіностудія у космосі: співпродюсер Тома Круза будує знімальний майданчик на орбіті

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 11:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія Space Entertainment Enterprise, співпродюсер майбутнього космічного фільму Тома Круза, запустить кіностудію в умовах невагомості
Супродюсер Тома Круза будує арену у космосі
Супродюсер Тома Круза будує арену у космосі

Компанія до грудня 2024 року побудує модуль космічної станції, який матиме включає спортивну розважальну арену, а також студію контенту.

Читайте також: Корабель на метані та кисні: доставка на Місяць стала реальністю

Реклама

Модуль SEE-1 від Axiom Space буде стикований з МКС – він призначений для розміщення фільмів, телебачення, музичних та спортивних заходів, повідомляє S.E.E.

Також там зможуть працювати художники, продюсери та креативники, які хочуть створювати контент на низькій орбіті в умовах мікрогравітації.

Реклама

Приміщення дозволять розробляти, виробляти, записувати, транслювати та транслювати контент у прямому ефірі.

Читайте також: Шлях на Марс: у космос відправлять ракету, повністю надруковану на 3D-принтері

Axiom Space, приватна компанія, яка у січні 2020 року отримала схвалення NASA на будівництво комерційного компоненту МКС, візьме на себе будівництво SEE-1.

Реклама

Axiom Space планує у найближчі два роки здійснити чотири польоти на МКС із приватним екіпажем на борту капсул SpaceX Crew Dragon.

Модуль стикують із комерційним підрозділом Axiom під назвою Axiom Station, де, зокрема, розвиватимуть космічний туризм.

Читайте також: Загрози Росії, невдачі Маска та китайські уламки: чим запам'ятався божевільний 2021 рік у космосі

Конструкція надувного модуля для кіностудії забезпечує герметичний об'єм діаметром близько шести метрів.

Його можна адаптувати для цілої низки процесів, разом із сучасними бортовими можливостями виробництва медіа, які будуть захоплювати та передавати відчуття невагомості.

"Від Жюля Верна до "Зоряного шляху" – наукова фантастика надихала мільйони людей мріяти про те, що може принести майбутнє", – наголошує головний операційний директор S.E.E. Річард Джонстон.

Він упевнений, що створення розважального контенту в космосі відчиняє незліченні двері, зокрема – для космічної економіки.

Нагадаємо, перший фільм у космосі знімала Росія 2021 року. Астронавти повернулися з орбіти у жовтні.

Читайте також: Марсу потрібні колонізатори: Маск наїхав на ООН через народжуваність

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що годинник Судного дня став за 100 секунд до ядерної зими, зокрема і через гонку озброєнь у космосі.

Крім того, ми аналізували, чому Ілон Маск хоче колонізувати саме Марс і що йому заважає.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
21 січня. Джордж Маршалл. Цього дня 65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни куратора ядерного проєкту, майбутнього “рятівника Європи" - автора Плана Маршалла…
Історія дня - за хвилину
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38959.21

Binance Coin (BNB)

428.49

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

125.17

Theta (THETA)

3.93

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38959.21

Binance Coin (BNB)

428.49

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum Classic (ETC)

28.45

Litecoin (LTC)

125.17

Theta (THETA)

3.93

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти