Загроза Росії, невдачі Маска та китайські уламки: чим запам'ятався божевільний 2021 рік у космосі

2021 став найбільш пам'ятним з моменту вивчення космосу. Ми стали свідками польоту мільярдерів, випробування космічної зброї, яка спровокувала паніку на МКС

2021 рік став найнезвичайнішим в історії освоєння космосу / Фото: Колаж: Сьогодні

Запуск ракет стає дешевшим з кожною хвилиною, що відкриває перед нами безпрецедентні можливості здійснювати в космосі дедалі дивніші та безрозсудніші вчинки.

Давайте пригадаємо, які найдивніші події відбулися у році, що минає.

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РОСІЯ ЄДВА НЕ ЗНИЩИЛА МКС. ДВІЧІ

Один із найсерйозніших інцидентів у 21-річній історії МКС стався 29 липня, коли орбітальна станція повернулася на 540 градусів, коли двигуни російського модуля "Наука" раптово запрацювали.

Після 47 хвилин терору контроль над станцією було відновлено, за цей час МКС здійснила 1,5 незапланованих сальто назад. Щоб повернути форпост у вихідне положення, потрібно було перевернути його ногами вгору на 180 градусів.

Міжнародна космічна станція / Фото: NASA

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Але найгіршим сценарієм була повна втрата управління МКС. А Росія поклала відповідальність за збій програмного забезпечення на аномалію.

А потім у жовтні інцидент знову повторився. І знову з вини Росії. На цей раз випробування капсули "Союз" спровокувало зміну траєкторії МКС на 60 градусів.

МІЛЬЯРДЕР СУДИТЬСЯ З NASA

У виборі партнера з висадки на місяць NASA зробило ставку на Ілона Маска та SpaceX. Це не сподобалося іншому мільярдеру Джефу Безосу, який пішов до суду.

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У Blue Origin заявили, що NASA обіцяло кілька приватних контрактів і що воно проігнорувало ключові вимоги щодо безпеки польотів, пов'язані з пропозицією SpaceX.

Суд відхилив позов Blue Origin на 2,89 мільярда доларів, але через всю цю судову тяганину довелося відкласти старт місії Artemis III. Очікується, що тепер висадка на Місяць відбудеться не раніше 2025 року, а не 2024-го, як планувалося.

Джефф Безос програв справу, але підсунув свиню NASA

КИТАЙСЬКА РАКЕТА ПОГРОЖУВАЛА ВСЬОМУ СВІТУ

29 квітня 30-метровий основний ступінь китайської ракети Long March 5B випадково вийшов на низьку навколоземну орбіту і от-от мав рухнути на Землю.

Експерти не змогли вирахувати місце краху, але, на щастя, сегмент ракети впав в Індійський океан 9 травня.

При вазі 23 тонни це був один із найбільших штучних об'єктів, що здійснили неконтрольований вхід в атмосферу.

NASA розкритикувало Китай за те, що він байдуже ставився до загрози і не дотримується стандартів стосовно свого космічного сміття.

НЕСПРАВНИЙ ТУАЛЕТ У РАКЕТІ МАСКА

У вересні астронавтам, які брали участь у першій повністю приватній місії в космос Inspiration 4, довелося трохи понервувати після несподіваного сигналу тривоги.

Як виявилося, тривога була пов'язана з "механічними проблемами", пов'язаними із системою управління відходами корабля Crew Dragon. На щастя, за допомогою наземних диспетчерів SpaceX спромоглася повернути туалет у робочий стан.

Астронавти носитимуть підгузки в кораблі Ілона Маска / Фото: Twitter

Пізніше SpaceX надала додаткову інформацію, заявивши, що трубка в резервуарі від'єдналася, не даючи сечі потрапити в резервуар для зберігання і змусивши її розлитися під підлогою Crew Dragon.

Подібна проблема була виявлена і на іншому кораблі Crew Dragon Endeavour, який знаходився на МКС, тому астронавтам довелося повертатися на Землю у підгузках.

МІЛЬЯРДИ НА ВІТЕР

Випробування прототипу багаторазової двоступінчастої ракети-носія SpaceX Starship завершилися грандіозним провалом. Прототип ракети SN9 вибухнув під час посадки 2 лютого.

3 березня SN10 вибухнув через кілька хвилин після приземлення, а 30 березня у повітрі вибухнув SN11.

Тим не менш, 5 травня SpaceX вдалося успішно провести випробування прототипу SN15. Після цього компанія провела ще два успішні випробування, тому Марс став на крок ближче.

РОСІЙСЬКІ ВИПРОБУВАННЯ ЗАГАРОЖУЮТЬ ВСІЙ ПЛАНЕТІ

Екіпаж МКС було піднято по тривозі 15 листопада, їм наказали негайно сховатися на космічному кораблі. Причиною стала раптова поява хмари космічного сміття, спричиненого випробуванням російської протисупутникової зброї (ASAT).

Бездумний вибух у космосі радянського супутника Космос-1408 утворив близько 1500 уламків, що відстежуються, і, ймовірно, тисячі дрібніших уламків, які продовжуватимуть загрожувати МКС та іншим космічним об'єктам найближчими роками.

NASA та весь цивілізований світ засудили російські випробування протисупутникової системи як безрозсудний акт.

Новостворене поле уламків, ймовірно, збільшить частоту маневрів щодо запобігання зіткнень у майбутньому, а також сприяє розвитку синдрому Кесслера, при якому накопичення космічного сміття може в кінцевому підсумку зробити орбіту Землі недоступною для супутників, космічних кораблів та астронавтів.

Сміття атакує

Втім, навіть без випробування російської космічної зброї довкола Землі вистачає сміття.

Ще до інциденту з уламками Космос-1408 інші уламки старої російської ракети врізалися в китайський супутник, а також пробили дірку в роботизованій системі обслуговування МКС Canadarm2.

Незважаючи на дірку, система продовжує функціонувати, а от китайський супутник, схоже, знищено.

РОСІЯ ЗНІМАЄ НА ОРБІТІ КІНО

Російська знімальна група у складі актриси Юлії Пересільд та режисера Клима Шипенко прибула на МКС на початку жовтня, щоб зняти сцени до майбутнього фільму "Виклик".

Пересільд грає роль хірурга, який прибуває на МКС, щоб провести термінову операцію астронавту

Процес зйомок зайняв 12 днів, після чого Пересільд та Шипенко повернулися на Землю.

Екіпаж Союз МС-18 успішно повернувся на Землю / Фото: Twitter

КАПІТАН КІРК НАРЕШТІ ПОБУВАВ У КОСМОСІ

Пересільд не єдина актриса, яка побувала в космосі 2021 року. Завдяки програмі Blue Origin згори на Землю зміг поглянути знаменитий актор Вільям Шатнер, відомий за роллю капітана Кірка у франшизі "Зоряний шлях".

Протягом десятиліть Шатнер грав капітана космічного корабля USS Enterprise, а тепер він насправді побував у космосі!

До речі, Шатнер став найбільш віковою людиною в космосі. 90-річний актор побив рекорд 82-річного Уоллі Фанка, котрий побував у космосі під час попередньої місії New Shepard.

ПЕРШИЙ МІЛЬЯРДЕР У КОСМОСІ

Річард Бренсон увійшов до історії, коли 11 липня став першим мільярдером, який досяг космосу. Втім, політ пройшов не без пригод.

Під час набору висоти космічний літак відхилився від курсу, внаслідок чого він полетів у несанкціонованому повітряному просторі, що несло у собі ризик для спуску та посадки.

Virgin Galactic на якийсь час позбавили ліцензію, але після внесених змін компанії повернули право здійснювати польоти.

РОСІЙСЬКА ЧАСТИНА МКС РАЗПАДАЄТЬСЯ

Нещасний випадок на МКС із модулем "Наука" – далеко не єдиний інцидент, пов'язаний із російською космічною програмою цього року.

У липні було виявлено новий витік у службовому модулі МКС "Зірка", а в серпні стало відомо про тріщини на модулі. При цьому в самій Росії стверджують, що їх ставатиме дедалі більше.

Модуль "Зірка". Фото: NASA

У вересні у модулі "Зірка" спрацювала димова сигналізація, а всередині долинав запах горілого пластику. Причини не називалися, але задимлення збіглося з автономним зарядом акумуляторів станції.

При цьому в російських ЗМІ поширюють чутки, нібито їхній сегмент МКС зіпсував астронавт NASA ще в 2018 році.