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Марсу потрібні колонізатори: Маск наїхав на ООН через народжуваність

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 15:02
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Засновник SpaceX Ілон Маск заявив про зниження народжуваності у світі та закликав міжнародну спільноту звернути на це увагу
Ілон Маск закликав подумати про вимирання населення
Ілон Маск закликав подумати про вимирання населення / Фото: Getty Images, Pixabay

Мільярдер назвав прогнози Організації Об'єднаних Націй про перенаселення "повною нісенітницею" та підкреслив, що людей може не вистачити ні для Землі, ні для колонізації Марса.

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На підтвердження він навів статті про падіння народжуваності в США та про те, що до кінця століття населення найбільших країн світу значно зменшиться.

Він запропонував помножити торішню народжуваність на очікувану тривалість життя.

"Ми повинні набагато більше турбуватися про колапс населення", – наголосив мільярдер.

За даними, які привів Маск у посиланнях до основного твиту, народжуваність у США досягла чергового рекордно низького рівня, впавши на 4% у 2020 році, пише NPR.

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Крім того, BBC повідомляє, що до кінця століття населення 23 країн, включаючи Іспанію та Японію, скоротиться вдвічі. Країни також чекає різке старіння населення.

Маск вважає, що людей для освоєння Червоної планети буде недостатньо, фото Pixabay

У 2021 році в Японії народилося близько 800 тисяч дітей, чия очікувана тривалість життя становить 85 років, тобто майбутнє населення складе всього 68 млн, зазначив Маск.

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Ця цифра майже вдвічі менша за нинішнє населення в 126 млн, підрахував відомий мільярдер. Це означає багато міст-примар, Наголосив він.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск запропонував план як врятувати людство від масового вимирання на Землі

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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