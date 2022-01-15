Корабель на метані та кисні: доставка на Місяць стала реальністю

Контракт із космічним агентством інженери уклали у 2018 році – саме тоді NASA запустило програму комерційних послуг із перевезення вантажів на Місяць.
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Місія "Артеміда" має повернути американців на супутник Землі до 2025 року, а приватні компанії доставлять туди інструменти та пристрої для будівництва бази, пише BBC.
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Nova-C здатний перевозити корисне навантаження масою 130 кг, але у своєму першому польоті він нестиме лише 80 кг. До Місяця він добиратиметься чотири дні.
Корабель оснащений власною руховою установкою, в якій використовується комбінація метану та рідкого кисню.
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Саме це паливо в майбутньому керуватиме торгівлею у Сонячній системі, впевнені в Intuitive Machines.
Крейн каже, що як тільки Nova-C зарекомендує себе, вони побудують більший космічний корабель, який зможе нести корисне навантаження до п'яти тонн.
Космічний корабель вирушить у космос на ракеті SpaceX у першому кварталі 2022 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український супутник вирушив до космосу на ракеті Ілона Маска.