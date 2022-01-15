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Корабель на метані та кисні: доставка на Місяць стала реальністю

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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15 січня, 16:43
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Компанія Intuitive Machines побудувала свій власний космічний корабель Nova-C, щоб організувати доставку для NASA на Місяць з 2025 року
Інженери зібрали космічний корабель, щоб організувати службу доставки на Місяць
Інженери зібрали космічний корабель, щоб організувати службу доставки на Місяць / Фото: Intuitive Machines

Контракт із космічним агентством інженери уклали у 2018 році – саме тоді NASA запустило програму комерційних послуг із перевезення вантажів на Місяць.

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Місія "Артеміда" має повернути американців на супутник Землі до 2025 року, а приватні компанії доставлять туди інструменти та пристрої для будівництва бази, пише BBC.

Nova-C здатний перевозити корисне навантаження масою 130 кг, але у своєму першому польоті він нестиме лише 80 кг. До Місяця він добиратиметься чотири дні.

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Корабель оснащений власною руховою установкою, в якій використовується комбінація метану та рідкого кисню.

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Саме це паливо в майбутньому керуватиме торгівлею у Сонячній системі, впевнені в Intuitive Machines.

Крейн каже, що як тільки Nova-C зарекомендує себе, вони побудують більший космічний корабель, який зможе нести корисне навантаження до п'яти тонн.

Космічний корабель вирушить у космос на ракеті SpaceX у першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український супутник вирушив до космосу на ракеті Ілона Маска.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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