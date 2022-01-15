Корабель на метані та кисні: доставка на Місяць стала реальністю

Компанія Intuitive Machines побудувала свій власний космічний корабель Nova-C, щоб організувати доставку для NASA на Місяць з 2025 року

Інженери зібрали космічний корабель, щоб організувати службу доставки на Місяць / Фото: Intuitive Machines

Контракт із космічним агентством інженери уклали у 2018 році – саме тоді NASA запустило програму комерційних послуг із перевезення вантажів на Місяць.

Читайте також: Під поверхнею Місяця може бути джерело води

Реклама

Місія "Артеміда" має повернути американців на супутник Землі до 2025 року, а приватні компанії доставлять туди інструменти та пристрої для будівництва бази, пише BBC.

Nova-C здатний перевозити корисне навантаження масою 130 кг, але у своєму першому польоті він нестиме лише 80 кг. До Місяця він добиратиметься чотири дні.

Реклама

Корабель оснащений власною руховою установкою, в якій використовується комбінація метану та рідкого кисню.

Читайте також: Не те, чим здається: таємницю загадкової хатини на Місяці розкрили

Реклама

Саме це паливо в майбутньому керуватиме торгівлею у Сонячній системі, впевнені в Intuitive Machines.

Крейн каже, що як тільки Nova-C зарекомендує себе, вони побудують більший космічний корабель, який зможе нести корисне навантаження до п'яти тонн.

Космічний корабель вирушить у космос на ракеті SpaceX у першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український супутник вирушив до космосу на ракеті Ілона Маска.