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Російська знімальна група успішно повернулася на Землю з космосу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 жовтня, 09:05
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Кіноекпіпаж, в який входять космонавт Олег Новицький, актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко, успішно приземлився в Казахстані в 7:35 за київським часом
Екіпаж Союз МС-18 успішно повернувся на Землю
Екіпаж Союз МС-18 успішно повернувся на Землю / Фото: Twitter

До речі, під час підготовки до повернення на Землю корабель Союз МС-18 випадково розвернув МКС, через що орбітальна станція вийшла з ладу на деякий час.

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Пересільд і Шипенко прибули на МКС для зйомок першого в історії фільму в космосі. А космонавт Новицький зіграв в картині епізодичну роль. Вони пробули на орбіті 12 діб.

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Жанр фільму "Виклик" – космічна драма. Згідно з сюжетом кінострічки, жінка-лікар протягом місяця змушена готуватися до польоту в космос, щоб врятувати життя астронавта, що знаходиться на МКС.

Читайте також: Хто такі Юлія Пересільд і Клим Шипенко, які полетіли в космос на зйомки фільму

Раніше ми писали, що NASA успішно запустило перший в історії зонд з вивчення троянських астероїдів. Сьогодні стартувала 12-річна місія нового астероїдного зонда NASA, який отримав ім'я "Люсі". Зонд відправиться вивчати скупчення астероїдів навколо Юпітера, відомих як троянські.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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