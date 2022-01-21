Україна – у списку загроз: Годинник Судного дня встав за 100 секунд до ядерної зими

"Годинник Судного дня" 20 січня 2022 року зупинили за 100 секунд до кінця світу – з минулого року становище залишилося незмінним, але змінилися загрози

Часи Судного дня залишили на відмітці за 100 секунд до Апокаліпсису / Фото: Getty Images

Серед загроз 2022 року називають Україну як потенційно гарячу точку, Росію, Китай, Іран та кліматичні зміни.

Читайте також: За 100 секунд до ядерної зими: годинник Судного дня зупинився

Реклама

Крім того, людство можуть знищити суперсолдати, біологічна зброя та фейки, через які ми не можемо ефективно боротися з пандеміями, пише The Bulletin.

Що таке Годинник Судного дня

Бюлетень вчених-атомників, який і створив у 1947 році "Годинник Судного дня", заснував Альберт Ейнштейн та вчені Чиказького університету. Годинник попереджає про небезпеку для планети.

Реклама

Читайте також: Вчені не стали перекладати години Судного дня

Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів "Бюлетеня" та вчені, зокрема 18 лауреатів Нобелівської премії.

Реклама

Годинник знаходився на критичних позначках до кінця світу з 2019 року. У 2020 році їх перевели на 20 секунд уперед. У 2022 році вони погрожували піти ще далі, зокрема через загрози нашій країні.

Україна як гаряча точка

Фото Getty Images

У переліку потенційних 2022 експерти оголосили ситуацію в Україні Через ризик вторгнення Росії стрілки символічного годинника збиралися зрушити ще далі.

Читайте також: Болісні санкції та заморожування активів: у ЄС пригрозили Росії

Проте в останній момент вчені зробили поправку до дій США, які намагаються зупинити ескалацію війни.

"Україна залишається потенційною гарячою точкою, а розгортання російських військ на кордоні посилює повсякденне напруження", – йдеться у матеріалі.

Віддаючи належне спробам американців боротися з можливими міжнародними загрозами, вчені таки заявили, що Байден та його адміністрація роблять недостатньо.

Китай та ядерна загроза

Фото Pixabay

Ще одним викликом називають Китай, стабілізації відносин з яким американцям поки що досягти не вдалося.

Одним із основних ризиків, крім Пекіна, називають ядерну загрозу, де в центрі уваги перебуває Іран, що активно збагачує уран. Включитись можуть і його сусіди на Близькому Сході.

Читайте також: Секретний запуск та заборона ООН: Іран таємно відправив ракету до космосу

Необмежена ядерна та ракетна експансія Північної Кореї та поки безуспішні спроби відродити ядерну угоду з Іраном посилюють небезпеку, що зростає.

Гонка озброєнь у космосі

Також серед загроз для людства називають зміни клімату. Наприклад, Китай та Росія постійно намагаються підібратися ближче до супутників США.

Пекін одного разу навіть спробував захопити один космічним апаратом із роботизованою рукою.

Читайте також: Супутники Ілона Маска можуть збити: Китай поскаржився ООН на загрозу від Starlink

Тут Росії пригадали знищений старий супутник під час випробувань нової ракети. Його уламки, нагадаємо, потрапили в орбіту МКС , через що астронавтам довелося сховатися у свої капсули.

В цілому навколо Землі обертається понад 300 млн об'єктів космічного сміття, що може закінчитися зіткненнями. Крім того, планета може обрости кільцями з такого сміття.

Коронавірус не переможений

Фото Pixabay

Вчених турбує пандемія COVID-19, що триває, хоча розвинені країни покращили заходи реагування в 2021 році, але заходи у відповідь залишалися "цілком недостатніми".

Читайте також: На порозі нового локдауну: коли посилять карантин через "Омікрон" і хто під загрозою

Плани швидкого глобального поширення вакцин впали, внаслідок чого бідніші країни залишилися значною мірою неприщепленими.

Фото Getty Images

Це дозволило новим варіантам вірусу SARS-CoV-2 закріпитися, що збільшує ризики нових хвиль та серйозних небезпечних мутацій, попереджають вчені.

Біозброя та суперсолдати

Фото Wikimedia Commons

У світі почалася нова гонка біологічних озброєнь. Так, Росія та Північна Корея мають активні програми біологічної зброї. Дослідження проводять Китай та Іран.

Читайте також: КНДР розробляє біологічну зброю – The Washington Post

Терористичні організації, наприклад, Аль-Каїда та ІДІЛ також заявляють про свою рішучість використовувати новий вид зброї.

У цій сфері ще однією загрозою можуть стати генетичні ножиці, відкриті у 2012 році та сьогодні широко поширені.

Фото Wikipedia

Читайте також: Дизайнери людського геному: що таке Crispr/Cas і коли вчені почнуть змінювати ДНК поки ненароджених дітей

Держави шукають способи створення суперсолдат, персоналізації медицини, підвищення ефективності людини, покращення генної терапії та синтезу біології, що також є новим викликом.

Земля тепліє, викиди не скорочують

Фото Pixabay

Дуже серйозною проблемою залишаються кліматичні зміни. У багатьох країнах, як і раніше, існує проблема зі скороченням викидів парникових газів, кажуть експерти.

Читайте також: Теплий рекорд полярної ночі: у Гренландії зафіксували аномалію

Китай та Індія, наприклад, обіцяли відмовитися від використання вугілля лише у 2060 та 2070 роках, а розвинені країни знову не виконали зобов'язання щодо надання необхідної підтримки.

Ми вже писали раніше, льодовики Антарктиди тануть та не меншою загрозою є підвищення температури на планеті.

Так, вже зовсім скоро в низці країн люди просто не зможуть працювати вдень на вулиці через сильну спеку.

Фейкі все ще на коні

Ще однією загрозою для Землі називають фейки

Інформаційна екосистема у 2021 році фактично була корумпована та атакована дезінформацією.

Читайте також: Прогнози протестів: США навчили ІІ передбачати політичні перевороти

Наприклад, у 2021 році хвилі брехні з Інтернету переконали значну частину американської громадськості, що Джо Байден не виграв президентських виборів у США у 2020 році.

Зусилля, що продовжуються, з розвитку цієї версії загрожують підірвати майбутні вибори у США, отже, і вплив американців на інші світові загрози.

Читайте також: Голокост і нацизм у США: Facebook заробив сотні тисяч доларів на антивакс-рекламі

У всьому світі також гуляють хвилі фейків, пов'язаних з COVID-19 що підриває здатність медицини та науки домагатися більш високих показників вакцинації.

"Годинник залишається як ніколи близьким до апокаліпсису. Світ застряг у надзвичайно небезпечному моменті", – резюмують вчені.

Рішення тримати годинник на позначці 100 секунд до півночі – це попередження: людство на порозі загибелі, і йому потрібно зробити крок назад, наголосили вони.