Шлях на Марс: у космос запустять ракету, повністю надруковану на 3D-принтері

Перший випробувальний політ від Relativity відбудеться на початку року, коли компанія планує перевірити життєздатність нової ракети Terran 1.
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Це не просто повністю надрукована на 3D-принтері двоступінчаста ракета-носій, але й найбільший з будь-коли надрукованих металевих об'єктів, пише Space .
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Ракета має висоту 35 метрів та діаметр 2,3 метра. Terran 1 може доставляти на орбіту максимальне корисне навантаження до 1,25 тонн.
Тим часом, компанія вже працює над наступною ракетою – Terran R, яка буде придатна для повторного використання, на відміну від першої одноразової моделі.
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Terran R майже вдвічі більше за перший прототип, вона має висоту 66 м і ширину 4,9 м і зможе запускати на орбіту більше 20 тонн вантажу. Її хочуть запустити у 2024 році.
Обидві ракети стартуватимуть із майданчика космічної станції на мисі Канаверал на узбережжі Флориди, звідки зазвичай запускається Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска.
3D-друк, як пояснюють творці Terran, спрощує ланцюжок поставок, адже вся ракета-носій виготовляється лише з чотирьох необроблених металів.
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Технології 3D-друку використовує не лише Relativity. SpaceX, Boeing та Blue Origin також інтегрували у свої ракети різні деталі, надруковані на 3D-принтері.
Але повна збірка буде простішою та ефективнішою, впевнені у Relativity, адже ракету зазвичай збирають близько 2 років, а з 3D-принтером процес з урахуванням постачання сировини займе 60 днів.
У перспективі компанія сподівається відправляти свої ракети на Марс, і вже там 3D-друк знадобиться для створення промислової бази.
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- Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ракета Falcon 9 відправила на орбіту близько 100 супутників, серед яких – і український Січ-2-30.
- Президент Володимир Зеленський запевнив, що супутник уже підтримує стабільний сигнал, і розповів, що його підключать до системи глобального моніторингу планети від ЄС.
- Крім того, повідомлялося, що двигуни для Starship, який має вирушити на Марс, побили новий рекорд.