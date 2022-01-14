Шлях на Марс: у космос запустять ракету, повністю надруковану на 3D-принтері

Американський стартап під назвою Relativity Space у 2022 році відправить у космос ракету, повністю створену за допомогою 3D-друку

Надрукована на 3D-принтері ракета відправиться в політ вже на початку 2022 року / Фото: space.com

Перший випробувальний політ від Relativity відбудеться на початку року, коли компанія планує перевірити життєздатність нової ракети Terran 1.

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Це не просто повністю надрукована на 3D-принтері двоступінчаста ракета-носій, але й найбільший з будь-коли надрукованих металевих об'єктів, пише Space .

Повний сум ракети може займати до двох місяців, фото Space.com

Ракета має висоту 35 метрів та діаметр 2,3 метра. Terran 1 може доставляти на орбіту максимальне корисне навантаження до 1,25 тонн.

Тим часом, компанія вже працює над наступною ракетою – Terran R, яка буде придатна для повторного використання, на відміну від першої одноразової моделі.

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Terran R майже вдвічі більше за перший прототип, вона має висоту 66 м і ширину 4,9 м і зможе запускати на орбіту більше 20 тонн вантажу. Її хочуть запустити у 2024 році.

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Обидві ракети стартуватимуть із майданчика космічної станції на мисі Канаверал на узбережжі Флориди, звідки зазвичай запускається Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска.

3D-друк, як пояснюють творці Terran, спрощує ланцюжок поставок, адже вся ракета-носій виготовляється лише з чотирьох необроблених металів.

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Технології 3D-друку використовує не лише Relativity. SpaceX, Boeing та Blue Origin також інтегрували у свої ракети різні деталі, надруковані на 3D-принтері.

Але повна збірка буде простішою та ефективнішою, впевнені у Relativity, адже ракету зазвичай збирають близько 2 років, а з 3D-принтером процес з урахуванням постачання сировини займе 60 днів.

У перспективі компанія сподівається відправляти свої ракети на Марс, і вже там 3D-друк знадобиться для створення промислової бази.

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