Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Техно

Шлях на Марс: у космос запустять ракету, повністю надруковану на 3D-принтері

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 13:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський стартап під назвою Relativity Space у 2022 році відправить у космос ракету, повністю створену за допомогою 3D-друку
Надрукована на 3D-принтері ракета відправиться в політ вже на початку 2022 року
Надрукована на 3D-принтері ракета відправиться в політ вже на початку 2022 року / Фото: space.com

Перший випробувальний політ від Relativity відбудеться на початку року, коли компанія планує перевірити життєздатність нової ракети Terran 1.

Читайте також: Український супутник летить у космос: як довго пропрацює та чому зламався минулий

Реклама

Це не просто повністю надрукована на 3D-принтері двоступінчаста ракета-носій, але й найбільший з будь-коли надрукованих металевих об'єктів, пише Space .

Повний сум ракети може займати до двох місяців, фото Space.com

Ракета має висоту 35 метрів та діаметр 2,3 метра. Terran 1 може доставляти на орбіту максимальне корисне навантаження до 1,25 тонн.

Тим часом, компанія вже працює над наступною ракетою – Terran R, яка буде придатна для повторного використання, на відміну від першої одноразової моделі.

Реклама

Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році

Terran R майже вдвічі більше за перший прототип, вона має висоту 66 м і ширину 4,9 м і зможе запускати на орбіту більше 20 тонн вантажу. Її хочуть запустити у 2024 році.

Реклама

Обидві ракети стартуватимуть із майданчика космічної станції на мисі Канаверал на узбережжі Флориди, звідки зазвичай запускається Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска.

3D-друк, як пояснюють творці Terran, спрощує ланцюжок поставок, адже вся ракета-носій виготовляється лише з чотирьох необроблених металів.

Читайте також: Загрози Росії, невдачі Маска та китайські уламки: чим запам'ятався божевільний 2021 рік у космосі

Технології 3D-друку використовує не лише Relativity. SpaceX, Boeing та Blue Origin також інтегрували у свої ракети різні деталі, надруковані на 3D-принтері.

Але повна збірка буде простішою та ефективнішою, впевнені у Relativity, адже ракету зазвичай збирають близько 2 років, а з 3D-принтером процес з урахуванням постачання сировини займе 60 днів.

У перспективі компанія сподівається відправляти свої ракети на Марс, і вже там 3D-друк знадобиться для створення промислової бази.

Читайте також: Колонізація Марса відкладається: SpaceX заборонили запуски Starship як мінімум до весни

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42109.97

Binance Coin (BNB)

471.57

Dogecoin (DOGE)

0.19

Litecoin (LTC)

137.16

Theta (THETA)

3.91

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
Favbet

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42109.97

Binance Coin (BNB)

471.57

Dogecoin (DOGE)

0.19

Ethereum Classic (ETC)

31.32

Litecoin (LTC)

137.16

Theta (THETA)

3.91

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти