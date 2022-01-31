Японцы создают внедорожник для Луны и Марса: когда его отправят в космос

Автомобиль будет называться Lunar Cruiser – по примеру известного внедорожника Toyota Land Cruiser.
Читайте также: NASA определилось с местом посадки первого роботизированного лунохода
Запуск лунохода намечен на конец 2020-х годов, а уже в 2040 люди могли бы путешествовать в нем по спутнику Земли, чтобы затем повторить то же на Марсе, пишет AP.
Далее по теме
Разработчики обещают, что люди смогут есть, работать, спать и общаться с другими людьми в таком луноходе абсолютно безопасно и комфортно.
Одна из японских компаний – Gitai Japan Inc., уже создала роботизированную руку для Lunar Cruiser, которая сможет проводить осмотр и техническое обслуживание транспортного средства.
Рука получит сменные насадки для работы с разными инструментами – например, она сможет что-то хватать, зачерпывать и даже подметать поверхность на пути лунохода.
Ранее мы писали:
- Китай вместе с Россией собрались создать станцию на Луне к 2035 году, которая будет конкурировать с "Лунными вратами" NASA.
- Также сообщалось, что Япония построит луноход для перевозки людей, но в рамках одного из американских проектов.
- Кроме того, в 2021 году самый популярный электромобиль в Украине использовали для создания лунохода.