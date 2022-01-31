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Что за таинственный объект появился в космосе и напугал астрономов

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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31 января, 18:34
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Астрономы обнаружили таинственный мерцающий объект в Млечном Пути, извергающий огромное количество энергии в сторону Земли три раза в час
Загадочный объект не похож ни на что, виденное ранее
Загадочный объект не похож ни на что, виденное ранее

Этот необычайно мощный объект, расположенный примерно в 4 тысячах световых лет от Солнца, не похожий ни на одну из когда-либо наблюдаемых космических структур.

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Объект появился из ниоткуда во время недавнего радиоволнового обзора Млечного Пути, пишет Live Science.

Объект GLEAM быстро стал ярче в течение примерно 60 секунд, ненадолго став одним из самых ярких объектов на всем небе, а затем внезапно снова исчез во тьме.

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Примерно через 20 минут объект снова появился – вспыхнул до максимальной яркости, а через минуту снова потускнел.

Такие объекты, которые появляются и исчезают перед линзами наших телескопов, называются транзиентами.

Обычно транзиенты представляют либо умирающую звезду (сверхновую), либо причудливый, быстро вращающийся труп уже мертвой звезды, также известный как нейтронная звезда.

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Однако ни одно из этих объяснений полностью не соответствует поведению новооткрытого объекта, пишут исследователи.

Вполне возможно, что таинственный GLEAM является свидетельством нового типа звездного объекта – или даже такого, о котором астрономы даже не мечтали.

"Это было немного жутковато для астронома, потому что в небе не было ничего подобного", – заявила ведущий автор исследования Наташа Херли-Уокер из Австралии.

Включение-выключение мигает слишком быстро, чтобы быть сверхновой, и слишком медленно, чтобы быть пульсаром.

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Теоретически это может быть "магнетар со сверхдлинным периодом", который по сути представляет собой сильно намагниченную нейтронную звезду, вращающуюся невероятно медленно.

Это может быть также редкий тип белого карлика, которая может пульсировать, как GLEAM, если вращается с правильной скоростью. Астрономы продолжат изучать объект.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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