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Катапульта вместо космических ракет: человека разорвет, зато дешевле

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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30 января, 18:44
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С необычным предложением выступила компания SpinLaunch, предложившая заменить дорогостоящие космические ракеты на свое изобретение, напоминающее консервную банку
Космические ракеты предложили заменить на катапульту
Космические ракеты предложили заменить на катапульту / Фото: Коллаж: Сегодня

Помните цирковые номера с летающими из пушки акробатами? Теперь практически таким же образом хотят запускать в космос.

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Основой предлагаемой системы является гигантская центрифуга – огромная вращающаяся рука диаметром около 100 метров, заключенная в гигантскую цилиндрическую вакуумную камеру.

К одному концу "руки" крепят груз, а затем ее раскручивают до скорости около 8000 км/час и с помощью компьютера в нужный момент отпускают груз, который через специальную вертикальную трубу улетает в космос.

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Как только ракета достигает высоты примерно в 61 км, она включает свои двигатели, чтобы развить скорость 28 200 км/ч и выйти на низкую околоземную орбиту.

В октябре прошлого года компания провела успешное испытание с небольшим грузом.

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Прогнозы компании показывают, что их система снизит стоимость запуска до 500 000 долларов, то есть в 20 раз. Также сократится интервал между запусками, ведь не нужно будет заправлять и доставлять ракеты на космодром.

Однако существуют ограничения. В момент раскручивания снаряд будет испытывать невероятную перегрузку, примерно в 10 000 раз больше силы тяжести. Этого достаточно, чтобы содрать с человека кожу и мышцы, поэтому система не подходит для отправки в космос людей.

Они также не смогут выводить на орбиту большие спутники. Предполагаемый предел веса системы составит около 200 кг. Тот же спутник Starlink, которые пачками запускает Илон Маск, весит 260 кг.

Ранее мі писали, что Китай и Россия объединились против NASA: строят свою базу на Луне. Китай вместе с Россией собрался создать станцию на Луне к 2035 году, которая будет конкурировать с "Лунными вратами" NASA.

Александр Трикиша
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