Зонд обнаружил гигантский пень с кольцами на Марсе (фото)

ExoMars Trace Gas Orbiter снял север Ацидалийской равнины – поверхность напоминает срез дерева с концентрическими кольцами, отмечающими его возраст.
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Однако это не пень инопланетного дерева, а скорее ледяной ударный кратер, отмечают астрономы, пишет Live Science.
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Именно эта равнина была местом высадки человека на Марс в научно-фантастическом романе и одноименном фильме "Марсианин".
Хотя кольца кратера не говорят о его возрасте, узоры внутри кратера могут помочь исследователям лучше понять, из чего состоит его структура и что происходило на планете ранее.
Как минимум, кратер битком набит отложениями, богатыми водяным льдом. Отложения просели в кратере вследствие изменения наклона или оси вращения планеты.
Наклон планеты на Земле также вызывает сезонные изменения. Кольца кратера и заметные трещины, вероятно, связаны с изменениями климата с течением времени.
Также они являются результатом смены времен года и температуры, из-за чего материал в кратере расширяется и сжимается в зависимости от жары и холода.
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