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СЕГОДНЯ Техно

Кошмар США сбылся: Китай показал захват одного спутника другим

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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31 января, 13:59
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Китай показал, как его спутник захватил другой спутник и поместил на "кладбищенскую орбиту", что стало новым скачком в технологиях
Китай первым научился захватывать объекты в космосе
Китай первым научился захватывать объекты в космосе

Американские военные уже жаловались, что Китай пытался захватить их спутник рукой робота, а теперь Пекин действительно научился это делать.

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В частности, Shijian-21 зацепил мертвый спутник навигационной системы BeiDou и переместил примерно на 160 километров, пишет Fox News.

Теперь мертвый аппарат не будет мешать активным спутникам. SJ-21 был разработан для испытания и проверки технологий уменьшения космического мусора, заверяют в Пекине.

Однако возможность перемещения спутников представляет ужасающие возможности для орбитального манипулирования ими, учитывая космическую гонку США, Китая и РФ.

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Маневр, совершенный спутником, является частью возможностей обслуживания, сборки и производства на орбите, к которым стремятся США и европейские страны.

США планируют запустить "сервисный" спутник в 2025 году, но демонстрация Китая может заставить Космическое командование активизировать разработку.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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