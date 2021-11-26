Земля сповільнилася: через 10 років ми можемо втратити одну секунду часу

Обертання планети стабілізувалося після прискорення у 2020 році, і в найближчому майбутньому вченим не доведеться коригувати час

Земля сповільнилася після пришвидшення у 2020 / Фото: Pixabay

Земля почала крутитися повільніше, тому вченим не доведеться розбиратися з тривалістю року ще приблизно років 10. Раніше повідомлялося, що нижній шар атмосфери розширився.

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Тепер дослідники з'ясували, що після прискорення протягом 2020 року обертання Землі стабілізувалося, пише Live Science.

Це означає, що поки що вченим не потрібно втручатися та коригувати час, звіряючись з атомним годинником.

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В середньому кожен земний день містить 86400 секунд. Але через зміну швидкості обертання Землі іноді доводиться вносити зміни.

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Наприклад, востаннє це сталося напередодні 2016 року: тоді рік отримав додаткову секунду. Вчені додавали її в середньому кожні 18 місяців із 1972 року.

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Іноді секунди віднімаються: це називається "негативною додатковою секундою". Приблизно через 10 років нам знадобиться саме це, кажуть хронометристи.

Прискорення у 2020 навело вчених на підозру, що нам доведеться коригувати час раніше: найкоротший день у 2020 році припав на 19 липня.

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Тоді планета завершила своє обертання на 1,46 мілісекунди швидше, чим звичайно.

Вчені попереджають, що їхні прогнози не є остаточними, і все залежатиме від поведінки Землі.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що знищило всі види 250 млн років тому.