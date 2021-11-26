У Землі міг з'явитися другий тимчасовий місяць

Тимчасовий супутник Землі міг з'явитися в 2016 році та пробуде поряд із планетою близько 300 років

Другий місяць пробуде з нами всього 300 років / Фото: Addy Graham/University of Arizona

У Землі може бути другий місяць, який рухається за траєкторією, схожою на штопор. Раніше вчені пророкували нашій планеті планетарні кільця зі сміття.

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Тепер вони розповіли, що довкола Землі обертається шматок, що відколовся від Місяця. Він став тимчасовим супутником нашої планети, пише Interesting Engineering.

Небесний об'єкт під назвою Камо'оальова зафіксували ще 5 років тому. Цей супутник – крихітний, його діаметр становить лише 50 метрів.

Відео: wikipedia.org

Вчені, які відкрили міні-супутник, описують його орбіту як танець.

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"На це впливає гравітація Сонця та Землі. Тож це свого роду дивний танець", – каже аспірант журналу TIME Magazine Бен Шаркі з Лабораторії Місяця та планет в Університеті Арізони.

Те, що об'єкт відколовся від Місяця, пояснюють постійні бомбардування основного супутника небесними об'єктами.

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Шарки та інші вчені підрахували, що за 300 років другий супутник зійде з орбіти, отже він із нами ненадовго.

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Відео: wikipedia.org

Нагадаємо, раніше вчені виявили унікальну планету, на якій рік триває лише 16 годин .

Інші дослідники припустили, що по всьому Чумацькому шляху можуть бути розкидані зонди інопланетян.