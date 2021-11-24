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Зонд "Паркер" наблизився до Сонця на рекордну відстань

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
24 листопада, 14:44
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Сонячний зонд пролетів рекордно близько від зірки і не згорів, ще ближче він планує дістатися грудня 2024 року.
Сонячний зонд максимально наблизився до Сонця
Сонячний зонд максимально наблизився до Сонця

Зонд "Паркер" під час свого 10-го обльоту Сонця поблизу набрав максимальну швидкість і опинився на максимально близькій відстані до поверхні зірки. Раніше вчені виявили планету, за температурою, близьку до зірки.

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Загалом "Паркер" побив два рекорди: швидкість зонда склала 163 км/с (586 тис. км/год), а відстань до фотосфери – 8,5 млн км, пише Space.

Зонд було запущено у 2018 році з метою вивчення Сонця. Одне із завдань космічного апарату NASA – зрозуміти, як Сонце створює "космічну погоду".

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Остання впливає, наприклад, роботу супутників, полярні сяйва, на астронавтів на МКС тощо.

Намагаючись врятувати зонд від згоряння під час наближення до Сонця, інженери розробили спеціальне теплозахисне покриття, назвавши його "гігантським фрісбі".

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У міру наближення об'єкта до зірки з'ясувалося, що біля неї значно більше пилу, ніж передбачалося. Але зонд зможе витримати і це випробування, запевняють вчені.

Вони сподіваються на нові рекорди, які міг би встановити "Паркер" – після того, як він здійснить два обльоти Венери у 2023 та 2024 році.

Вже в грудні 2024 року космічний апарат повинен наблизитися до Сонця на відстань у 6,2 млн км і набрати швидкість більш ніж у 690 тисяч кілометрів на годину.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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