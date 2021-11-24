Обігнати NASA: Китай вирішив відправити людей на Марс у 2033 році

Пекін планує відправити людей на Червону планету вже за 12 років. Отже, країна намагається випередити NASA майже на два десятиліття

Китай надсилає місію на Марс у 2033

Китай хоче відправити людей на Марс до 2033 року, тоді як цілі США видаються вже не такими правдоподібними. Водночас NASA відправило космічний корабель прямо в астероїд.

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Пекін, очевидно, прагне перевершити NASA у космічній гонці 2.0. The Science News .

Голова державної Китайської академії ракет-носіїв Ван Сяоцзюнь ще влітку 2021 року описав амбітні плани країни.

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У Пекіні наголошують, що 2033 рік – це лише рік для першої місії за участю людей, наступні плануються у 2035, 2037, 2041 та 2043 роках.

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Китай вже працює на Червоній планеті: їхній всюдихід "Чжурун" займається дослідженням Марса з того часу, як приземлився там у травні 2021 року.

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Пекін також будує свою космічну станцію Тяньгун. Далі Китай планує лише розширювати свій вплив у космосі.

Нагадаємо, 18 листопада марсохід знайшов на Марсі дорогоцінний камінь: вчені з'ясовують що це.

Євросоюз, тим часом, почав готувати нову оборонну стратегію через загрозу космосу від Росії.