Літакам доведеться літати вище через глобальне потепління

Найнижчий рівень атмосфери збільшився у розмірі, і тепер польоти на стандартній висоті можуть виявитися небезпечними через турбулентність

Літакам доведеться змінити траєкторію польоту / Фото: Pixabay

Літакам доведеться підніматися вище: зростання температури біля поверхні Землі призвело до розширення тропосфери. Раніше вчені показали, як би виглядала планета без людей .

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Тепер стало зрозуміло, що глобальне потепління, пов'язане з людською діяльністю, збільшило розмір найнижчого рівня тропосфери. Science Advances .

Нижчій шар атмосфери продовжує підійматися / Фото: Pixabay

У період з 2001 по 2020 рік цей шар "надувався" приблизно на 53 метри кожні 10 років. Між 1980 і 2000 роками показник був трохи меншим. 49,9 метрів за десятиліття.

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Поки що неясно, як це вплине на клімат і погоду, але з польотами можуть виникнути труднощі.

Літакам, на думку вчених, доведеться літати на більшій висоті, щоб уникнути турбулентності.

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Літакам доведеться літати все вище і вище / Фото: Pixabay

Зазвичай верхня область тропосфери змінюється протягом року, залежно від сезону. Але викид парникових газів змінив це і вона почала безперервно і швидко зростати.

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Нагадаємо, раніше вчені попередили, що Земля може наростити планетарні кільця зі сміття, створеного людьми.