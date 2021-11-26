Земля замедлилась: через 10 лет мы можем потерять одну секунду времени

Вращение планеты стабилизировалось после ускорения в 2020 году, и в ближайшем будущем ученым не придется корректировать время

Земля замедлилась после ускорения в 2020 / Фото: Pixabay

Земля стала крутиться медленнее, поэтому ученым не придется разбираться с длительностью года еще примерно лет 10. Ранее сообщалось, что нижний слой атмосферы расширился.

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Теперь же исследователи выяснили, что после ускорения в течение 2020 года вращение Земли стабилизировалось, пишет Live Science.

Это значит, что пока ученым не нужно вмешиваться и корректировать время, сверяясь с атомными часами.

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В среднем каждый земной день содержит 86 400 секунд. Но из-за изменения скорости вращения Земли иногда приходится вносить поправки.

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Например, в последний раз это случилось в канун 2016 года: тогда год получил дополнительную секунду времени. Ученые добавляли ее в среднем каждые 18 месяцев с 1972 года.

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Иногда секунды вычитаются: это называется "отрицательной дополнительной секундой". Примерно через 10 лет нам может понадобиться именно это, говорят хронометристы.

Ускорение в 2020 навело ученых на подозрение, что нам придется корректировать время раньше: самый короткий день в 2020 году пришелся на 19 июля.

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Тогда планета завершила свое вращение на 1,46 миллисекунды быстрее, чем обычно.

Ученые предупреждают, что их прогнозы не окончательны, и все будет зависеть от поведения Земли.

Напомним, ранее ученые выяснили, что уничтожило все виды 250 млн лет назад.