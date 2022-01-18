Тому й вимер: динозавр із бронею замість шкіри виявився глухим та сліпим

Вчені з Австрії уважно вивчили черепну коробку анкілозавра, зробивши йому мікро-КТ і з'ясували, що він майже нічого не чув

Анкілозаври нічого практично не чули / Фото: Wikipedia

Анкілозаври могли виростати до восьми метрів завдовжки і були групою травоїдних динозаврів, всіх усіяних кістковими пластинами та шипами.

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За рахунок серйозної броні на спині їх називають "живими фортецями", у них також були клишоногі хвости, пише Science Daily.

Багато динозаврів при цьому жили групами, але як мінімум деякі анкілозаври, схоже, були самотніми через поганий слух.

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Результати дослідження також показали, що флоккул, еволюційно стара частина мозку, була дуже маленькою.

Ця частина важлива для фіксації очей при рухах голови, шиї та всього тіла, що може бути дуже корисним для захисту від потенційних конкурентів або агресорів. Але, очевидно, вони бачили погано.

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Динозавр швидше покладався на свій бронежилет для захисту і вів, судячи з результатів вивчення його внутрішнього вуха, виключно повільний спосіб життя.

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Лагена – та частина внутрішнього вуха, яка відповідає за слух, також виявилася неймовірно маленькою, що практично не давало анкілозавру шансів почути ворога чи родича.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шосте масове вимирання вже розпочалося, і воно викликане діяльністю людини.