Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Техно

Тому й вимер: динозавр із бронею замість шкіри виявився глухим та сліпим

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 12:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчені з Австрії уважно вивчили черепну коробку анкілозавра, зробивши йому мікро-КТ і з'ясували, що він майже нічого не чув
Анкілозаври нічого практично не чули
Анкілозаври нічого практично не чули / Фото: Wikipedia

Анкілозаври могли виростати до восьми метрів завдовжки і були групою травоїдних динозаврів, всіх усіяних кістковими пластинами та шипами.

Читайте також: Птахи, восьминоги та терміти: хто міг би зайняти місце людини на планеті

Реклама

За рахунок серйозної броні на спині їх називають "живими фортецями", у них також були клишоногі хвости, пише Science Daily.

Багато динозаврів при цьому жили групами, але як мінімум деякі анкілозаври, схоже, були самотніми через поганий слух.

Реклама

Результати дослідження також показали, що флоккул, еволюційно стара частина мозку, була дуже маленькою.

Ця частина важлива для фіксації очей при рухах голови, шиї та всього тіла, що може бути дуже корисним для захисту від потенційних конкурентів або агресорів. Але, очевидно, вони бачили погано.

Реклама

Динозавр швидше покладався на свій бронежилет для захисту і вів, судячи з результатів вивчення його внутрішнього вуха, виключно повільний спосіб життя.

Читайте також: Яскрава луска та гребені: динозаври могли мати яскраве забарвлення, як птахи

Лагена – та частина внутрішнього вуха, яка відповідає за слух, також виявилася неймовірно маленькою, що практично не давало анкілозавру шансів почути ворога чи родича.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шосте масове вимирання вже розпочалося, і воно викликане діяльністю людини.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41893.64

Binance Coin (BNB)

464.3

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

142.58

Theta (THETA)

3.89

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти