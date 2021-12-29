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Люди на Марсі зможуть самі голосувати за закони – Ілон Маск

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
29 грудня, 14:49
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На думку мільярдера Ілона Маска, перші колонії на Марсі можуть керуватися прямою, або природною демократією, коли люди самі голосуватимуть за закони
Маск розповів, як бачить управління Марсом
Маск розповів, як бачить управління Марсом

Це буде схоже на перші колонії на Американському континенті, розповів засновник SpaceX, який сподівається відправити перших людей на Червону планету протягом п'яти років.

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Маск вважає, що представницька демократія, коли рішення приймають обрані народом делегати, на Марсі буде не потрібна, адже людей там буде зовсім небагато. В інтерв'ю вченому і блогеру Лексу Фрідману мільярдер додав, що закони, що приймаються колоніями, повинні бути простими та легкими для розуміння.

Незважаючи на те, що крайнім терміном для висадки першої колонії на Марсі Маск називає 10 років, швидкий розвиток місії знову опинився під питанням.

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Як ми вже писали раніше, держоргани США не видали Starship ліцензію на запуски на орбіту. Поки що рішення відклали до кінця лютого 2022 року.

Маск сподівався, що SpaceX отримає ліцензію до кінця 2021 року. Він також розповідав раніше, як бачить колонізацію Червоної планети, зокрема, про перевезення туди перших колоністів та тварин.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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