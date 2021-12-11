Яскрава луска та гребені: динозаври могли мати яскраве забарвлення, як птахи

Окремі вимерлі динозаври мали барвисті носи або дзьоби, а також ноги, щоб приваблювати партнерів для парування

Динозаври могли мати яскраве забарвлення для приваблення партнерів

Велика ймовірність того, що стародавні рептилії мали забарвлення, схоже на кольорове оперення птахів, для спокушання самок.

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Згідно з дослідженням, проведеним дослідниками з Техаського університету в Остіні, це сталося, коли динозаври почали їсти рослини, пише Phys.org.

Висновок про потенційні колірні схеми динозаврів було зроблено на основі дослідження стародавнього архозавра, який жив на початку тріасового періоду – приблизно 250 млн років тому.

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На думку вчених, загальний предок динозаврів мав 50% шанс мати яскраві кольори у м'яких тканинах свого тіла.

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Зазвичай таке забарвлення відбувається через каротиноїди - клас барвистих червоних, помаранчевих та жовтих пігментів, які птахи витягують зі своєї їжі.

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Найімовірніше, у динозаврів могла бути розфарбована шкіра, область навколо очей, луска та дзьоб чи ніс. Птеродактилі також могли мати кольорові гребені.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як під моторошними кислотними дощами вимирали динозаври 66 млн років тому.