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СЕГОДНЯ Техно

WhatsApp разрешил пользователям создавать стикеры прямо в чатах

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
25 ноября, 11:17
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Новая функция мессенджера позволит делать стикеры из картинок, загружая их сразу в окно переписки. Пока она доступна в бета-версии
WhatsApp разрешит создавать стикер прямо в чате
WhatsApp разрешит создавать стикер прямо в чате

Ранее Twitter исправил ошибку, которая очень раздражала пользователей, теперь WhatsApp ввел новую функцию, которая позволит превращать любое изображение с компьютера в стикер.

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Пользователи смогут подгружать новые стикеры прямо в чат, там же отредактировав будущий стикер.

Сейчас эта функция уже доступна в веб-версии приложения и его бета-версии, но вскоре ее откроют для всех пользователей.

Чтобы посмотреть, как работают стикеры в чатах, достаточно авторизоваться на web.whatsapp.com (требует наличия авторизованного приложения на вашем смартфоне) и выбрать любой чат из списка.

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Потом нужно нажать значок прикрепления файла (скрепку) и выбрать вариант "стикер" или "наклейка".

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После этого вы сможете выбрать изображение на своем компьютере, и оно сразу попадет в мини-редактор, где вы сможете изменить параметры отображения и даже добавить пару эффектов.

Можно, например, обрезать ненужные части стикера, добавить туда эмодзи, вращать изображение, прикрепить к своему стикеру другой готовый из WhatsApp, добавить туда текст или рисунок.

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Готовый стикер можно сразу же отправить собеседнику, которого вы выбрали в самом начале.

В приложении WhatsApp для macOS и Windows функцию тоже обещают вскоре добавить. Так что пользователи декстопных версий смогут создавать стикеры в переписках точно так же.

Ранее также сообщалось, что Телеграм ввел платную подписку для отключения рекламы.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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