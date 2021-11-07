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Telegram вводить платну підписку для вимкнення реклами

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 листопада, 20:48
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Популярний месенджер Telegram запровадив рекламні повідомлення, а тепер запускає платну підписку для тих, хто не бажає її бачити. Розумний хід, Павло Дуров
Дуров вводить платні акаунти
Дуров вводить платні акаунти / Фото: Getty Images

З недавнього часу рекламні оголошення стали з'являтися у стрічках великих каналів. Втім, уже до кінця місяця можуть з'явитися платні підписки для вимкнення реклами.

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"Ми вже приступили до роботи над цією новою функцією і очікуємо на її запуск цього місяця.

Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить будь-якому користувачеві безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram і ніколи не бачити офіційних рекламних оголошень у каналах", – повідомив Дуров.

Засновник Telegram Павло Дуров
Засновник Telegram Павло Дуров / Фото: Getty Images

Також він повідомив, що автори каналів матимуть змогу відключати офіційні рекламні оголошення у своїх каналах для всіх користувачів.

Павло Дуров ще раз нагадав, що Telegram не показуватиме рекламних повідомлень у списку чатів, особистих розмовах чи групах. Реклама торкнеться лише великих каналів.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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