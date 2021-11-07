Telegram вводить платну підписку для вимкнення реклами

Популярний месенджер Telegram запровадив рекламні повідомлення, а тепер запускає платну підписку для тих, хто не бажає її бачити. Розумний хід, Павло Дуров

Дуров вводить платні акаунти / Фото: Getty Images

З недавнього часу рекламні оголошення стали з'являтися у стрічках великих каналів. Втім, уже до кінця місяця можуть з'явитися платні підписки для вимкнення реклами.

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"Ми вже приступили до роботи над цією новою функцією і очікуємо на її запуск цього місяця. Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить будь-якому користувачеві безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram і ніколи не бачити офіційних рекламних оголошень у каналах", – повідомив Дуров.

Засновник Telegram Павло Дуров / Фото: Getty Images

Також він повідомив, що автори каналів матимуть змогу відключати офіційні рекламні оголошення у своїх каналах для всіх користувачів.

Павло Дуров ще раз нагадав, що Telegram не показуватиме рекламних повідомлень у списку чатів, особистих розмовах чи групах. Реклама торкнеться лише великих каналів.