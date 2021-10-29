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СЬОГОДНІ Техно

Нова антиутопія: навіщо Facebook перейменували на Meta і що таке метавсесвіт

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
29 жовтня, 11:29
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Facebook офіційно змінив свою назву на Meta заради розвитку метавсесвіту. Що це означає для компанії та звичайних користувачів
Цукерберг хоче побудувати світ, як у антиутопічних книгах
Цукерберг хоче побудувати світ, як у антиутопічних книгах / Фото: Getty Images, REUTERS

Як відмітив генеральний директор компанії Марк Цукерберг під час конференції Facebook Connect 2021, слово Meta має грецьке походження і означає "за межами". За межами реального світу, можна вважати.

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Цукерберг описав у загальних рисах плани відкрити нове покоління Інтернету, відоме як "метасвіт", що включає віртуальну реальність (VR), доповнену реальність (AR) і цифрову інфраструктуру, що підтримується децентралізованими технологіями, такими як криптовалюта, блокчейн та інші. Але що це означає?

Генеральний директор Facebook/Meta Марк Цукергберг
Генеральний директор Facebook/Meta Марк Цукергберг / Фото: REUTERS

FACEBOOK БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ?

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Так, але ні. Фактичний веб-сайт і мобільний додаток Facebook, як і раніше, будуть існувати як соціальна мережа. Однак Meta охоплюватиме всі інші об'єкти, що належать Meta, такі як Instagram, WhatsApp, Messenger та Facebook. Також Meta поглинає бренд віртуальної реальності Oculus.

Facebook to Meta logo transformation animation

ЩО ТАКЕ МЕТАВСЕСВІТ?

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Це відносно новий термін, що став популярним після виходу науково-фантастичного роману "Снігопад" Ніла Стівенсона. У цій книзі люди живуть в антиутопічному світі, де проміняли реальний світ на віртуальний.

В інтерв'ю Марк Цукерберг заявив, що вважає метавсесвіт майбутнім Інтернету. Якщо сьогодні ми спілкуємося з іншими користувачами Інтернету через смартфони планшет або комп'ютери, то майбутнє Цукерберг уявляє собі, як світ, в якому ми взаємодіємо з тривимірними аватарами самих себе.

Марк Цукерберг показав свій аватар. Фото: Reuters

Звучить як сюжет ще одного популярного роману "Першому гравцю приготуватися", який нещодавно екранізував Стівен Спілберг. У книзі та фільмі люди спілкуються у віртуальному світі OASIS, де можна працювати, навчатися і навіть завести собі сім'ю.

Кадр із фільму "Першому гравцю приготуватися"

ЯК META ПЛАНУЄ СТВОРИТИ СВІЙ ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ?

Meta створює платформу під назвою Horizon – це така суміш Minecraft та Roblox із вбудованим інструментом для спільної роботи. Обидва сервіси являють собою ігри "пісочниці" з можливістю будувати будь-що.

Під час конференції Meta анонсувала нову гарнітуру віртуальної та доповненої реальності під назвою Project Cambria. Завдяки вбудованим датчикам гарнітура зчитуватиме емоції користувача і передатиме їх аватару.

Крім цього, Meta розробляє AR окуляри під назвою Nazare. Цукерберг вважає, що вони матимуть таку ж популярність, як смартфони. Nazare будуть схожі на звичайні окуляри, але з можливістю відображаючи цифрові накладання на реальний світ.

Також буде єдиний об'єднуючий обліковий запис разом з окремими обліковими записами Facebook, WhatsApp та Instagram. Це означає, що для входу до метавсесвіту не потрібна буде реєстрація у Facebook.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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