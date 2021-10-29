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СЬОГОДНІ Техно

Facebook зламався: перейменування компанії закінчилося глобальним збоєм

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 жовтня, 07:27
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Meta (нова назва) продовжить працювати з сервісами Instagram та Facebook
У Facebook глобальний збій
У Facebook глобальний збій / Фото: REUTERS

Відразу після великого оголошення про перейменування компанії Facebook на Meta у користувачів почалися проблеми із соцмережею.

Так, за даними Downdetector, проблеми почалися з 19:00 за київським часом та досягли піків о 3-й-4-й годині ранку.

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Таку помилку бачать користувачі в Україні
Таку помилку бачать користувачі в Україні / Фото: Facebook

Користувачі масово скаржаться на те, що у них годинами не оновлюється стрічка новин. На її місці видається повідомлення про помилку та пропонується перезавантажити сторінку, проте перезавантаження не допомагає.

Дані реального часу
Дані реального часу / Фото: Downdetector

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Зазначимо, що станом на 7-му ранку за Києвом кількість скарг на некоректну роботу соцмережі знижується.

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

Перейменування компанії

Американська корпорація оголосила про ребрендінг у рамках вступної презентації на конференції Facebook Connect 2021, що відбулася у четвер, 28 жовтня.

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Meta продовжить працювати з сервісами Instagram і Facebook, проте паралельно з ними розвиватиме "метавсесвіт". Мета "метавсесвіту" полягає в об'єднанні людей новими способами у віртуальному світі, надавши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.

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Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом ", а не лише із соціальною мережею Facebook.

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Ольга Кравченко
Ольга Кравченко Редактор розділу Київ

У медіа з 2013 року. Пишу про те, чим живе столиця і її жителі. Є сертифікат із SMM. Народилася в Запоріжжі. 2012 року закінчила Запорізький технічний національний університет за спеціальністю «журналістика». У Києві з 2016 року, живу на Лівому березі. Люблю грузинську кухню, астрологію, спорт і позитивних людей, які захоплені своєю справою.

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