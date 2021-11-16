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СЬОГОДНІ Техно

Twitter виправив помилку, що дуже дратувала користувачів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
16 листопада, 15:22
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Twitter випустив оновлення, завдяки якому користувачі зможуть самі оновлювати свою стрічку, і пости, які вони читають, більше не зникатимуть у процесі
Twitter більше не вихоплюватиме повідомлення прямо з-під носа користувача
Twitter більше не вихоплюватиме повідомлення прямо з-під носа користувача / Фото: Pixabay

Twitter запевнив, що остаточно вирішив проблему повідомлень, що зникають прямо під час їх прочитання користувачами.

Через цей баг люди не могли дочитати твіт до кінця – причина виявилася в автоматичному оновленні стрічки. Після цього користувачі були змушені знову шукати потрібний пост, промотуючи екран.

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Після висловлювання масового невдоволення розробники випустили оновлення, яке має запобігти автоматичному оновлення стрічки.

"Протягом наступних двох місяців ми випускатимемо оновлення того, як ми показуємо вам твіти, щоб вони не зникали", – запевнили в техпідтримці Twitter.

Після встановлення оновлення соцмережа дозволить користувачеві вирішувати, коли оновлювати стрічку. Для цього потрібно буде натиснути на панель лічильника твітів вгорі.

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Як пояснили розробники, твіт буде переміщатися вгору за шкалою часу в міру додавання відповідей до розмови.

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Такі зміни збережуть актуальність стрічки (уникаючи повторюваних твітів), але запобігають зникненню твітів під час читання.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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