Twitter виправив помилку, що дуже дратувала користувачів

Twitter випустив оновлення, завдяки якому користувачі зможуть самі оновлювати свою стрічку, і пости, які вони читають, більше не зникатимуть у процесі

Twitter більше не вихоплюватиме повідомлення прямо з-під носа користувача / Фото: Pixabay

Twitter запевнив, що остаточно вирішив проблему повідомлень, що зникають прямо під час їх прочитання користувачами.

Через цей баг люди не могли дочитати твіт до кінця – причина виявилася в автоматичному оновленні стрічки. Після цього користувачі були змушені знову шукати потрібний пост, промотуючи екран.

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Після висловлювання масового невдоволення розробники випустили оновлення, яке має запобігти автоматичному оновлення стрічки.

"Протягом наступних двох місяців ми випускатимемо оновлення того, як ми показуємо вам твіти, щоб вони не зникали", – запевнили в техпідтримці Twitter.

Після встановлення оновлення соцмережа дозволить користувачеві вирішувати, коли оновлювати стрічку. Для цього потрібно буде натиснути на панель лічильника твітів вгорі.

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Як пояснили розробники, твіт буде переміщатися вгору за шкалою часу в міру додавання відповідей до розмови.

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Такі зміни збережуть актуальність стрічки (уникаючи повторюваних твітів), але запобігають зникненню твітів під час читання.