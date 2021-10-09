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Новий збій? Користувачі скаржаться на проблеми з Facebook, Instagram та WhatsApp

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
9 жовтня, 13:19
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У людей по всьому світу погано працювали як сайти, так і додатки – в компанії вже заявили про збої
У користувачів виникли проблеми не тільки з входом в додатки
У користувачів виникли проблеми не тільки з входом в додатки / Фото: Колаж: Сьогодні

Користувачі Facebook, Instagram і WhatsApp в п'ятницю ввечері, почали масово скаржитися на проблеми з сайтом або додатком.

Про це вони написали на сервісі DownDetector.

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Збої в роботі зафіксували в США, Франції, Великобританії, Німеччини, Бразилії та інших країнах.

У людей погано працювали сайти і додатки. У користувачів виникли проблеми не тільки з входом. Користувачі Instagram повідомили про проблеми з підключенням до сервера, а у користувачів WhatsApp виникли складнощі з відправкою повідомлень.

У компанії Facebook підтвердили, що їх користувачі зіткнулися з проблемами – стався збій.

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"Нам відомо, що у ряду людей виникли проблеми з доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб повернути все в норму якомога швидше, і приносимо вибачення за всі незручності", – заявили представники Facebook в своєму Twitter.

/ Фото: скріншот

Примітно, що це таке ж повідомлення, яке опублікували і 5 жовтня, коли стався перший збій.

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Вікторія Барановська
Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"

У медіа з 2017 року. Пишу про бізнес та фінанси. Глибоко вивчала PR і маркетинг, є сертифікат SMM, Facebook & Instagram, Targeting Full Course. Народилася в Тернополі. Закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «журналістика». Живу в Києві. Люблю театр, хороші книги і музику.

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