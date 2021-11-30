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Астронавти МКС не змогли вийти у відкритий космос через загрозу за бортом

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 17:04
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Том Маршберн та Кайла Беррон мали замінити несправну антенну систему МКС 30 листопада
Астронавти NASA не змогли вийти у відкритий космос із-за угроз за бортом
Астронавти NASA не змогли вийти у відкритий космос із-за угроз за бортом / Фото: NASA

NASA вирішило почекати, відклавши запланований вихід у відкритий космос двох астронавтів Міжнародної космічної станції.

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Попередження про уламки супутника поруч зі станцією змусило агенцію вжити заходів обережності, пояснив сайт NASA. Це не завадить графіку роботи станції, запевнили в агенції.

Том Маршберн і Кайла Беррон мали зробити вихід у відкритий космос на 6,5 годин для заміни несправної антени 30 листопада.

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Антена використовується для відправлення та прийому сигналів на Землю та з неї, і нещодавно вона перестала отримувати та приймати їх.

Дати майбутніх виходів у відкритий космос будуть опубліковані в блогах агентства, зазначається у повідомленні.

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"Це просто реальне життя, так іноді буває, і я дуже радий, що ви, діти, дбаєте про нашу безпеку", – прокоментував ситуацію бортінженер Марк Ванде Хей, пише CBS News.

Космічна станція, крім згаданої антени, має додаткові системи для трансляції відео, тому відстрочка не виглядає катастрофою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія знищенням старого супутника створила загрозу для МКС довгі роки.

Через цю ситуацію Європа навіть почала розробляти нову оборонну космічну стратегію.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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