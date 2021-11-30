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Астронавты МКС не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы за бортом

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
30 ноября, 17:04
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Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были заменить неисправную антенную систему МКС 30 ноября
Астронавты NASA не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы за бортом
Астронавты NASA не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы за бортом / Фото: NASA

NASA решило повременить, отложив запланированный выход в открытый космос двух астронавтов Международной космической станции.

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Предупреждение об обломках спутника рядом со станцией заставило агенство принять меры осторожности, пояснил сайт NASA. Это не помешает графику работы станции, заверили в агенстве.

Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были совершить выход в открытый космос на 6,5 часов для замены неисправной антенной системы 30 ноября.

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Антенна используется для отправки и приема сигналов на Землю и с нее, и недавно она перестала получать и принимать их.

Даты будущих выходов в открытый космос будут опубликованы в блогах агентства, отмечается в сообщении.

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"Это просто реальная жизнь, так иногда бывает, и я очень рад, что вы, ребята, заботитесь о нашей безопасности", – прокомментировал ситуацию бортинженер Марк Ванде Хей, сообщает CBS News.

Космическая станция, помимо упомянутой антенны, имеет дополнительные системы для трансляции видео, так что отсрочка не выглядит катастрофой.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия уничтожением старого спутника создала угрозу для МКС на долгие годы.

Из-за этой ситуации Европа даже начала разрабатывать новую оборонную космическую стратегию.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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